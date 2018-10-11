Мединский поздравил Игоря Верника с юбилеем, отметив его "фирменную" улыбку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил актера Игоря Верника с 55-летием, отметив "безграничное обаяние" актера и большую популярность у публики.

"Популярный актер и шоумен, обладатель безграничного обаяния и ослепительной "фирменной" улыбки, Вы снискали большую популярность у публики, запомнились по работам в десятках отечественных кинофильмов и телесериалов. И конечно, стали одним из ведущих актеров родного для Вас МХТ имени Чехова, исполнив на его сцене немало замечательных, полюбившихся зрителям ролей", — говорится в поздравительной телеграмме.

Народный артист РФ Верник служит в МХТ имени Чехова, где сыграл роли в спектаклях "Тартюф", "Варвары", "Кабала святош", "Номер 13", "Король Лир" и других. Актер сыграл в более чем 80 фильмах, в числе которых "Лимита", "Мифы", "Мамы", сериал "Физрук" и многие другие.