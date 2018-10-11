Названа причина смерти актера, сыгравшего в фильмах про Остина Пауэрса

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Причиной смерти американского актера Верна Тройера, известного ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, стала алкогольная интоксикация, сообщает портал TMZ со ссылкой на отчет офиса судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

Как отмечает издание, в отчете о вскрытии говорится, что Тройер умер от "последствий алкогольной интоксикации". Как отмечает портал, актер долгое время страдал от алкогольной зависимости и несколько раз проходил лечение.

Верн Тройер скончался в апреле на 50-м году жизни спустя несколько недель после того, как попал в больницу и был подключен к системе жизнеобеспечения.

Известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс". Кроме того, он известен ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч – похититель Рождества".