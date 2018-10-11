"Я не побегу сниматься в Голливуд": Риналь Мухаметов — о славе и амбициях

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. В прокат выходит мелодрама Кирилла Плетнева "Без меня". Это вторая режиссерская работа актера. После успеха дебютной картины "Жги!" Плетнев снова представил историю о двух сильных женщинах. Влюбленные в одного мужчину героини Полины Максимовой и Любови Аксеновой после его смерти получают загадочные послания и отправляются в совместное путешествие, чтобы разгадать их. © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Страшная сказка о женской колонии: в России выходит фильм "Жги!"

Главная мужская роль — у Риналя Мухаметова, которого зрители знают по блокбастеру "Притяжение", сериалу "Оптимисты" и неоднозначно принятым публикой "Временным трудностям". Там актер сыграл больного ДЦП, которого радикальными методами "ставит на ноги" деспотичный отец в исполнении Ивана Охлобыстина. Корреспондент РИА Новости поговорила с Мухаметовым о женском кино, Голливуде и перспективе стать новым Данилой Козловским.

— Мотивация вашего героя Димы остается немного за кадром — как вы для себя объяснили, что им движет? Желание искупления после смерти? Кажется, что ни ту, ни другую девушку он при жизни не сделал счастливой.

— Когда-то нам нужно высказаться, а он понимает, что при жизни это было бы невозможно, потому что ошибок он уже совершил достаточно. Это был единственный его шанс объясниться, к сожалению, уже после того, как он покинул планету Земля. Это абсолютно жизненная история, поэтому она меня и зацепила — мой герой ни плохой и ни хороший. Он мечется, как и все. Мы очень часто совершаем ошибки и иной раз пускаем все на самотек, а здесь важен концепт финала, где Дима пишет всем письма и высказывается хотя бы так. Это одно из немногих правильных решений в его жизни.

© Фото предоставлено WDSSPR Риналь Мухаметов на премьере фильма "Без меня" © Фото предоставлено WDSSPR Риналь Мухаметов на премьере фильма "Без меня"

— Как вам работалось с Кириллом Плетневым? Чувствовалось, что это режиссер из актеров?

— Удивительная черта Кирилла, которой, мне кажется, не хватает многим режиссерам-актерам — он ни разу не показывал, как бы сыграл ту или иную сцену. Более того, ему пришлось самому сняться в картине (Плетнев играет лучшего друга главного героя. — Прим. ред.), хотя я знаю, что он этого не хотел. Все мы знаем, что он великолепный артист, но он запрограммировал себя на режиссуру, ему необходимо было за всем наблюдать, он очень трепетно к этому относился. История для него, я так понял, очень близкая. Я-то сначала спокойно отнесся, а потом, прочитав сценарий несколько раз, осознал, что имеют в виду, когда говорят: "Это кино про нашу жизнь". Здесь есть какая-то магия бытовая.

— Второй раз Кирилл Плетнев снимает фильм с очень сильными женскими персонажами. Вы себя комфортно в этом "женском кино" чувствовали?

— Более чем. Я считаю, что это справедливо, потому что в литературе женских ролей действительно мало, и здорово, что есть женское кино, за которое взялся режиссер-мужчина. Мне кажется, это правильно, и Кирилл очень тонко все чувствует. Да и что остается делать, если вдруг в современной драматургии женский материал оказывается сильнее мужского.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Без меня" © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Без меня"

— Что конкретно вас зацепило в сценарии?

— Очень живая позиция моего персонажа — он не хороший и не плохой. Человек существовал, не зная, что ему отмерено совсем немного. Мне его было очень жалко, потому что он не успел ни извиниться, ни высказаться. Для меня это самое страшное в жизни — не успеть самым близким людям, посмотрев в глаза, сказать, насколько сильно ты их любишь. К сожалению, герою не удалось сделать это лично, но благодаря его потрясающему другу в финале он может высказаться. Это же еще невероятная история дружбы, я думаю, ее все "промотают", но для меня она важна. Сейчас там много товарищей и так мало настоящей дружбы, когда люди готовы к правильному жизненному хулиганству.

— А у вас нет режиссерских амбиций? Ваши коллеги по театру очень успешно реализуют себя на этом поприще — Александр Горчилин победил в конкурсе дебютов "Кинотавра" с "Кислотой", Евгений Сангаджиев представил на фестивале "Движение" свой фильм "Гармония".

— В Саше это всегда трепетало — он монтировал, очень много читал, так что с ним это должно было случиться рано или поздно. Что касается меня, то я ценю любой профессиональный труд — будь то пожарный, сантехник или таксист — и спонтанно я бы к смене актерского поприща на режиссерское не подошел. Понятно, что у меня есть амбиции, но я всегда в первую очередь думаю как актер. Для любого замысла я бы все равно нашел режиссера, с которым совместно реализовал бы задумку. Я не смог бы спокойно сидеть у плейбэка и смотреть на картинку. Уверен, что начал бы говорить актерам: "Нет, это надо вот так сыграть", а это очень неправильно. Поэтому я считаю себя профнепригодным к режиссуре.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Без меня" © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Без меня"

— Кстати, об амбициях. Вы около года назад говорили, что собирались учить английский язык, чтобы попробовать себя в Голливуде. Как продвигается?

— Ужасно продвигается, я лодырь (смеется). Меня жена ругает, когда я говорю о себе подобное, но сейчас идет проект за проектом, а я так устроен, что полностью погружаюсь в работу. И в выходные у меня мозг не переключается на посторонние задачи. Если я что-то начал, должен доделать.

— Даже ради потенциальной работы в Голливуде не отвлечетесь?

— Знаете, я с женой это обсуждал и сказал ей: "Ты же понимаешь, если мне предложат не то, что мне хочется, я откажусь". Это правда. Я не побегу сниматься просто потому, что там Голливуд. Конечно, у них больше финансовые возможности, но я не могу сказать, что у нас в России нечего делать. Это не так. Я снимаюсь в нашем кино, и оно мне нравится. Мне хочется верить, что со временем оно будет только развиваться. Да, в финансовом и технологическом плане у нас нет такой мощи, как в Голливуде. Там есть режиссеры, которые мне безумно импонируют, но они и в России есть.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Без меня" © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Без меня"

— С кем из российских режиссеров вы бы хотели поработать?

— Конечно, с моим мастером — Кириллом Серебренниковым. С Алексеем Мизгиревым я бы с большим удовольствием посотрудничал. Сейчас еще хочет запускаться актер Петя Федоров. С тем же Сашей Горчилиным, Женей Сангаджиевым или если Филипп Авдеев вдруг начнет что-то снимать. У нас очень много талантливых ребят.

— Кирилл Плетнев рассказывал в интервью, что рассматривал на вашу роль Данилу Козловского. Вас пугает или прельщает перспектива стать новым Козловским? Вы после "Притяжения" нарасхват.

— К успеху любого артиста я отношусь с уважением. Человек делает свое дело и делает его хорошо. Думаю, что у каждого свой путь, очень индивидуальный и особенный. Если говорить о популярности — я бы хотел стать популярным артистом, но это не самоцель. Я бы хотел оставить след в искусстве, и, безусловно, не только потому, что определенное количество людей считают меня милым. Хочется верить, что во мне есть что-то большее. Надеюсь, я не ошибаюсь.