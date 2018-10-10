Фильмы "Лето" и "Довлатов" вошли в программу Лондонского кинофестиваля

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фильмы Кирилла Серебренникова "Лето", Алексея Германа-младшего "Довлатов", Фридриха Эрмлера "Обломок империи" (1929 год) представят на Лондонском международном кинофестиваля (BFI LFF), который проходит с 10 по 21 октября, сообщила пресс-служба Роскино.

"В этом году в программу смотра включена картина режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Фильм о малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя и ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х, ранее в мае представленный в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля", — говорится в сообщении.

По словам продюсера фильма Ильи Стюарта, которые приводит пресс-служба, кинофестиваль в Лондоне — "одно из самых важных событий в фестивальном сезоне, и это всегда большая честь в нем участвовать среди других фильмов".

"Фестиваль хорошо знаком с творчеством Кирилла Семеновича, так как два года назад мы были приглашены с фильмом "Ученик", который очень тепло был принят местной публикой, также как и профессиональным сообществом, которое собирается в Лондоне в это время. Надеемся, что фильм "Лето" встретят с таким же теплом", — отметил Стюарт.

Фильм "Довлатов" был участником основного конкурса 68-го кинофестиваля, а художник-постановщик Елена Окопная в рамках Берлинале-2018 награждена "Серебряным медведем" за выдающиеся достижения в области киноискусства.

Зрители Лондонского фестиваля также смогут увидеть картину 1929 года "Обломок империи" ("Господин фабком") — немой художественный фильм режиссера Фридриха Эрмлера. Фильм повествует о том, как во время Первой мировой фронтовая контузия отняла у человека память, сознание собственного "я", а когда сознание и память вернулись, он оказался в неведомом ему мире. Ведь "умер" он при царе, а "воскрес" при социализме.

От России также представлены две работы, снятые в копродукции. Это фильмы "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук и "Профайл" Тимура Бекмамбетова.