Новая серия "Возвращения в Простоквашино" расскажет об отце пса Шарика

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьера седьмой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" в среду, в новом эпизоде пес Шарик узнает о том, что его отец был пожарным, сообщает пресс-служба студии.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Седьмая серия носит название "Гены героя".

"Однажды Шарик показал фотографию своего папы Деде Федору, который предположил, что папа был пожарным. Это очень вдохновило Шарика на подвиги, но оказалось, что почтальон Печкин знает о папе чуть больше", — говорится в описании к эпизоду.

Режиссером новой серии выступила Анна Кузина.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.