Новая серия "Возвращения в Простоквашино" расскажет об отце пса Шарика

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Премьера седьмой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" в среду, в новом эпизоде пес Шарик узнает о том, что его отец был пожарным, сообщает пресс-служба студии.
"Однажды Шарик показал фотографию своего папы Деде Федору, который предположил, что папа был пожарным. Это очень вдохновило Шарика на подвиги, но оказалось, что почтальон Печкин знает о папе чуть больше", — говорится в описании к эпизоду.
Режиссером новой серии выступила Анна Кузина.
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.