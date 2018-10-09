В Эстонии открылся фестиваль "Золотая маска – 2018"

ТАЛЛИН, 9 окт — РИА Новости. Лучшие российские спектакли последних сезонов смогут увидеть жители Эстонии в рамках четырнадцатого театрального фестиваля "Золотая маска", который открылся во вторник и продлится до 17 октября, сообщили организаторы фестиваля.

Спектакли последних сезонов, ставшие номинантами и лауреатами российского фестиваля "Золотая маска", покажут в Таллине, Нарве, Вильянди и Силламяэ. Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык. В рамках фестиваля проводятся семинары, мастер-классы, лекции.

На пресс-конференции во вторник, посвященной открытию фестиваля, организатор "Золотой маски" в Эстонии Светлана Янчек отметила, что интерес к фестивалю растёт с каждым годом. "Спектакли уже просмотрели более 70 тысяч человек. И это стало возможно благодаря поддержке со стороны Министерств культуры России и Эстонии, городских властей Москвы и Таллина и частных спонсоров", —сказала Янчек.

Фестиваль вечером во вторник открылся в Нарве спектаклем Театра им. Владимира Маяковского "Человек, который принял жену за шляпу" в постановке Никиты Кобелева по произведению всемирно известного американского нейропсихолога и писателя Оливера Сакса.

Зрители также увидят спектакль "Царь Эдип" Театра им. Евгения Вахтангова режиссера Римаса Туминаса (это совместная постановка с Национальным театром Греции), мюзикл "Цирк" Театра Наций по мотивам легендарного фильма Григория Александрова (режиссер Максим Диденко). Театр Наций также покажет спектакль "Рассказы Шукшина" в постановке Алвиса Херманиса, в главных ролях Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Театр "Школа драматического искусства" (Лаборатория Дмитрия Крымова) и продюсер Леонид Роберман привезли в Эстонию спектакль "Бесприданница" режиссера Дмитрия Крымова, который переносит пьесу Островского в современность.

Театр "Красный факел" из Новосибирска представит спектакль "Три сестры" в необычной постановке Тимофея Кулябина — спектакль пройдет на языке жестов с русскими и эстонскими субтитрами.

Театр-студия "Небольшой драматический театр", Санкт-Петербург, покажет детский спектакль "Волшебник страны Оз" по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума.