"Собибор" вряд ли попадет в список номинантов на "Оскар", заявил критик

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Фильмы о войне, которые Россия выдвигает на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", обычно не попадают в список номинантов, поэтому шансы "Собибора" вызывают сомнения, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал кинокритик Алексей Филиппов.

Картина Константина Хабенского "Собибор" вошла в число 87 претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", об этом сообщили организаторы премии в понедельник. Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Очень сомневаюсь по двум причинам: сколько бы в последние годы наши ни выдвигали фильмы о войне, они не попадали в лонг-лист ни разу, например, Михалков (фильм "Солнечный удар" — ред.). Кроме того, есть сомнения, что это вообще фильм, который отображает ситуацию в отечественном кино, что оно для него как-то значимо, к чему на большинстве премий обычно чутки", — сказал Филиппов.

В число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" вошли также белорусская картина "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, украинская лента "Донбасс" Сергея Лозницы, фильм китайского актера и режиссера Цзян Вэня "Hidden Man" и другие.

Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии "Оскар", станут известны 22 января, награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии "Оскар".