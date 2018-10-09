Министерство культуры останется партнером "Золотой маски"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генеральный директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина сказала РИА Новости, что Минкультуры РФ, выйдя из состава оргкомитета премии, остается ее партнером.

Минкультуры РФ в понедельник заявило о выходе из состава оргкомитета "Золотой маски", поскольку фактически ведомство не влияет на функционирование премии.

"Министерство культуры приняло решение выйти из состава "Золотой Маски". Это их решение и комментировать я это не могу. Но важно, что при этом министерство культуры остается партнером "Золотой Маски" и сохраняет финансирование", — сказала Ревякина.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.