Министерство культуры останется партнером "Золотой маски"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генеральный директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина сказала РИА Новости, что Минкультуры РФ, выйдя из состава оргкомитета премии, остается ее партнером.
"Министерство культуры приняло решение выйти из состава "Золотой Маски". Это их решение и комментировать я это не могу. Но важно, что при этом министерство культуры остается партнером "Золотой Маски" и сохраняет финансирование", — сказала Ревякина.
"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.