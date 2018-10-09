Омский театр драмы выступит с гастролями на сцене Вахтанговского театра

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Омский академический театр драмы выступит с гастролями на сцене Вахтанговского театра, где с 9 по 14 октября представит шесть своих спектаклей, сообщили в пресс-службе театра.

В рамках программы "Большие гастроли" Федерального Центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ коллектив Омского театра драмы покажет шесть своих работ: "Время секонд хэнд" по документальной прозе Светланы Алексиевич, пластический спектакль "Синяя борода", "Искупление" по повести Фридриха Горенштейна, "Incognito" по комедии Гоголя "Ревизор", "Правда хорошо, а счастье лучше" по пьесе Островского и "Три товарища" по роману Ремарка.

Вахтанговский и Омский театры связывает давняя исторически сложившаяся дружба. 22 октября 1941 года Вахтанговский театр был эвакуирован из Москвы в Омск, где работал на сцене театра драмы. Репетировать приходилось и ночами, так как работало сразу две труппы – вахтанговская и омская. И с 1941 по 1943 годы три раза в неделю шли спектакли Омского театра и 4 раза – вахтанговцы выходили на эту сцену.

"Омский период остался в истории Вахтанговского театра, как один из самых ярких в его творческой биографии. Театры объединил Михаил Александрович Ульянов, родившийся в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. Сегодня в Омске стоит памятник выдающемуся артисту и это прекрасно. Сегодня мы принимаем у себя наших друзей, и москвичи смогут увидеть лучшие спектакли из репертуара омичей", — сказал РИА Новости директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

Омский театр драмы ведет активную гастрольную и фестивальную деятельность, являясь постоянным участником фестиваля "Золотая Маска", "Театр без границ", "Новая драма", "Реальный театр", "Ново-Сибирский транзит". Театр выступал в Сербии, Эстонии, Латвии, Польше, Ирландии, Франции, Хорватии, Германии, Чехии, Болгарии.