Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан во время фотоколла в Москве

Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан во время фотоколла в Москве

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Москву посетил голливудский режиссер М. Найт Шьямалан — создатель культовых мистических фильмов "Шестое чувство", "Знаки", "Повелитель стихий" и "Сплит". На фестивале Comic Con Russia он показал фанатам отрывок из своего нового фильма "Стекло", который выйдет в российский прокат в январе. В интервью РИА Новости режиссер рассказал о любимых супергероях, отношениях с Брюсом Уиллисом и расстройстве личности.

Мастер мистических триллеров, М. Найт Шьямалан несколько лет был в опале у критиков, но в прошлом году триумфально вернулся с психологической картиной "Сплит", собравшей почти 300 миллионов долларов в прокате при скромном бюджете в девять миллионов.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана

Фильм о человеке, страдающем множественным расстройством личности, стал своеобразным сиквелом к одной из самых известных лент Шьямалана — "Неуязвимый", где Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон одними из первых в современном кино сыграли супергероя и суперзлодея. Следующая лента "Стекло" объединит сюжеты "Сплита" и "Неуязвимого", а также фанатские аудитории двух поколений.

О сиквеле и моде на мрачное кино

Вся эта история была написана в 1999 году, но просто не помещалась в один фильм. Я придумывал все больше и больше персонажей вокруг линии Кевина Крамба (главный герой "Сплита". — Прим. ред.) и решил, что это будет отдельная картина. Я вынул его из сценария "Неуязвимого" и оставил только Дэвида и Элайджу (персонажи "Неуязвимого". — Прим. ред.). Так что сиквел задумывался с самого начала, но из-за странной реакции на "Неуязвимого" я никак не мог снять "Сплит" тогда же.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана

"Неуязвимый" был слишком мрачным для зрителей. Люди говорили: "Что это такое вообще? Я ничего не понимаю, мне не нравится". Я был очень огорчен и осознавал, что сиквел получится еще более тяжелый.

В то время просто неприлично было снимать фильм про чувака, который подвергался насилию в детстве, потом похитил трех девушек и двоих вообще сожрал.

Ни за что в жизни люди бы не стали такое смотреть. Поэтому я держал сценарий в ящике, делал детское кино, маленькие независимые картины. Тем временем фильмы по комиксам становились все популярнее, а вкусы аудитории — все мрачнее.

© Фото : предоставлено WDSSPR Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан на фестивале Comic Con Russia © Фото : предоставлено WDSSPR Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан на фестивале Comic Con Russia

О странных мрачных парнях

Когда я начинал, лидерами индустрии были Стивен Спилберг, Роберт Земекис, Рон Ховард. Кристофер Нолан и Дэвид Финчер держались где-то на отшибе, их считали "теми странными мрачными парнями". Теперь наоборот — они в центре внимания, и я могу удовлетворить свой вкус к мрачным историям.

Мы с аудиторией просто потеряли друг друга на какое-то время, а сейчас обрели снова.

О расстройстве личности

© Blinding Edge Pictures, Blumhouse Productions, Universal Studios, 2017 Кадр из фильма "Сплит" (2017) режиссера М. Найта Шьямалана © Blinding Edge Pictures, Blumhouse Productions, Universal Studios, 2017 Кадр из фильма "Сплит" (2017) режиссера М. Найта Шьямалана

Я работал с одним из трех ведущих психиатров в США. Она как раз занимается экспертизой для уголовных дел — определяет, действительно ли человек страдает расстройством личности или симулирует. Хотя я снимал художественный фильм, нужно быть очень деликатными с этой темой. Я читал много специальной литературы и исследований. За те двадцать лет, что я готовился к сиквелу, появилось больше научной информации, которая просто потрясает.

Например, был случай, когда сознание человека разделилось на две личности.

Одна — строгий военный, приучивший свою собаку сидеть на пороге гостиной, но никогда не переступать за него. А вторая — маленький мальчик. Когда происходит смена личности, визуально это почти незаметно, человек просто немного меняет осанку, но собака в ту же секунду переступает порог, потому что чувствует: вернулся ее маленький хозяин, а строгий военный ушел.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана

Потрясающие вещи происходят и на физическом уровне. У одной личности может быть диабет, а у двадцати других, живущих в сознании того же самого человека, диабета не будет.

Тесты это подтверждают, у пациента в прямом смысле меняется химический состав крови. Это самый экстремальный эффект плацебо, который можно представить.

О Брюсе Уиллисе и Сэмюэле Л. Джексоне

Когда мы начинали работать вместе, мне было за двадцать, а им на 20 лет больше. У меня с ними были отношения как с отцом или старшим братом. Все эти годы они хотели сняться в сиквеле и каждый раз, когда мы виделись, спрашивали: "Когда уже?" Я старался избегать вопроса, пока наконец не дописал сценарий. Тогда позвонил им обоим. Они были очень рады.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Стекло" режиссера М. Найта Шьямалана

Я впервые писал сценарий, держа в уме, что мне нужны именно эти люди. В "Сплите" я мог выбрать на кастинге кого угодно, это необязательно должен был быть Джеймс Макэвой. А здесь должны были играть именно Брюс и Сэмюэл, иначе я просто потратил бы впустую восемь месяцев работы над сценарием. Я находился в очень уязвимой позиции, но они не просто не воспользовались этим, но и проявили невероятное великодушие.

Мне кажется, что лучше всего получился первый "Железный человек" с Робертом Дауни-младшим. Там взяли очень правильный тон. Когда думаешь о современных супергероях, понимаешь, что им нужно до определенной степени быть антигероями. Недостаточно просто быть хорошим парнем. Тони Старк (персонаж "Железного человека". — Прим. ред.) или Джек Воробей ("Пираты Карибского моря". — Прим. ред.) и даже Джокер в исполнении Хита Леджера обладают этим темным обаянием, когда смотришь и думаешь: "Хотел бы я быть таким".

Мне нравятся подобные приземленные герои. Они выражают наше недовольство ходом вещей и высказывают то, что у нас на уме. Может, они не умеют летать или стрелять лазерами из глаз, но они ближе зрителю, ведь и мать способна поднять машину, упавшую на ее ребенка.

О гиках и комиксах

© Фото : предоставлено WDSSPR Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан на фестивале Comic Con Russia © Фото : предоставлено WDSSPR Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан на фестивале Comic Con Russia

Я хотел бы вернуться в прошлое и поговорить с молодым собой, когда сидел в депрессии на диване и переживал, что "Гринч" обогнал "Неуязвимого" по кассовым сборам. Критики не понимали, что за фильм я снял, и киностудия не подавала его как комикс, потому что в то время никто не думал, что фильмы по комиксам кто-то будет смотреть.

Я помню разговор с маркетинговым отделом киностудии — они считали, что нельзя употреблять слово "комикс", потому что оно рассчитано на очень узкую аудиторию "гиков, которые ходят на эти фестивали".

Решили продавать фильм как простой триллер с интригой "выживет или нет Брюс Уиллис после аварии". Хотя "Неуязвимый" совсем не про то. Это было очень странное время для меня. А сейчас фильмы по комиксам вообще единственное, что можно снимать (смеется).