МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов снова будет вести вечернюю программу "Время", сообщили РИА Новости в понедельник в дирекции общественных связей телеканала.

"Да, Клейменов возвращается в качестве ведущего", — сказал собеседник агентства.

"В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет. Такой формат экспериментально был запущен нами прошлой зимой в рамках программы "Время", и после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне", — сказал сам Клейменов, чьи слова приводит пресс-служба телеканала.

Клейменов в феврале вернулся в качестве ведущего в эфир программы "Время", который выходит по будням на европейскую территорию России, сменив Екатерину Андрееву и Виталия Елисеева. Они вели "Время" в телеэфирах, рассчитанных на другие часовые пояса, а также появлялись в эфире для центральной части России в выходные. В мае Клейменов объявил, больше не будет вести выпуски новостной программы "Время", и программу в будни для европейской части России вновь будут вести попеременно Елисеев и Андреева.

Как рассказал РИА Новости источник, Андреева и Елисеев будут вести телепрограмму "Время" по субботам и воскресеньям, а также появляться в ежедневных выпусках программы в будние дни на других часовых поясах.