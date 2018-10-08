Умер российский писатель Олег Павлов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский писатель Олег Павлов умер в воскресенье вечером на 49-м году жизни, сообщил в Facebook публицист Платон Беседин.

Причиной смерти стал инфаркт.

Олег Павлов — лауреат Литературной премии Александра Солженицына, а также "Русского Букера".

Известность ему принесли романы "Казенная сказка" и "Дело Матюшина", а также повесть "Карагандинские девятины".

В своих произведениях автор обличал армейскую действительность. Его работы во многом автобиографичны: он служил в Узбекистане и Северном Казахстане.

"Олег Павлов — возможно, больше, чем кто-либо в современной русской литературе, — защищал человеческое достоинство, бережно, но непоколебимо", — написал Платон Беседин.

Произведения Павлова переводились на английский, французский, итальянский, голландский, китайский, венгерский, польский и хорватский языки.

Последний роман писателя "Асистолия" вышел в 2012 году.