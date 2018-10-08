В Барселоне проходит прощание с Монсеррат Кабалье

МАДРИД, 8 окт — РИА Новости. Церемония похорон оперной певицы Монсеррат Кабалье, скончавшейся в субботу, проходит в Барселоне, передает телеканал 24 Horas.

На церемонию, которая проходит в центре погребальных ритуалов "Лес-Кортс", прибыли королева София, премьер Испании Педро Санчес, глава женералитета Каталонии Ким Торра, спикер каталонского парламента Роже Торрен, лидер Народной партии Пабло Касадо и глава ее каталонского отделения Хавьер Гарсия Альбиоль, тенор Хосе Каррерас, мэр Барселоны Ала Колау, лидер каталонского отделения партии "Граждане" Инес Арримадас, представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера, министр культуры Испании Хосе Гирао, руководство театра "Лисео" и многие другие.

© REUTERS / Albert Gea Оперный певец Хосе Каррерас на похоронах Монсеррат Кабалье в Барселоне © REUTERS / Albert Gea Оперный певец Хосе Каррерас на похоронах Монсеррат Кабалье в Барселоне

После церемонии Кабалье будет захоронена на кладбище Сан Андреу, где покоятся ее родители.

Родственники объявили, что также планируют в ближайшее время провести заупокойную службу в одной из местных церквей.

Министр культуры Испании Хосе Гирао предложил также провести прощание с певицей и в Барселоне, в театре "Лисео", и в Мадриде — в "Королевском театре" или в "Сарсуэле".

© REUTERS / Albert Gea Королева-консорт Испании София на похоронах Монсеррат Кабалье в Барселоне © REUTERS / Albert Gea Королева-консорт Испании София на похоронах Монсеррат Кабалье в Барселоне

Прощание с певицей началось в субботу в центре погребальных ритуалов "Лес-Кортс". Как накануне пояснила племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье), которая в течение долгих лет была ее представителем и близкой подругой, таково было желание самой Кабалье – провести церемонию прощания скромно.

Барселонский оперный театр "Лисео", на сцену которого певица поднималась 200 раз, приспустил флаги на здании, расположенном на Рамбле, и открыл книгу соболезнований. В театре приняли решение посвятить Кабалье спектакли "Пуритане" этого сезона.

Королевский театр в Мадриде, где Кабалье в последний раз пела в 2004 году, исполняя партию в опере "Клеопатра", посвятил ее памяти субботний спектакль "Фауст".

Монсеррат Кабалье скончалась в субботу в барселонской больнице "Сант Пау" в возрасте 85 лет. Она была госпитализирована в сентябре из-за проблем с желчным пузырем. Однако врачи так и не смогли ее спасти.