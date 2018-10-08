Фантастический боевик "Веном" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фантастический боевик "Веном" с Томом Харди в главной роли стал лидером российского кинопроката за минувшие выходные, собрав в первую неделю 965,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Герой фильма Рубена Фляйшера — одержимый своей работой репортёр Эдди Брок, роль которого сыграл Том Харди ("Выживший"). В Брока вселяется инопланетное существо Веном, наделившее его нечеловеческой силой. Вместе они способны практически на всё. За первую неделю проката фильм собрал 965,5 миллиона рублей.

На второй строчке оказался фильм "Непрощенный" Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Вторая неделя проката принесла ему 81,9 миллиона рублей, а за две недели он заработал почти 280 миллионов рублей.

Третье место занимает ремейк голливудской классики "Звезда родилась". Фильм стал режиссерским дебютом для четырехкратного номинанта на "Оскар", актера Бредли Купера и актерским — для певицы Леди Гаги. Первая неделя проката принесла картине 46,8 миллиона рублей.

Приключенческий анимационный фильм "Пришельцы в доме" (Германия, Люксембург, Дания), который рассказывает о дружбе 12-летнего подростка с тремя чудаковатыми инопланетянами, в первую неделю проката собрал 46 миллиона рублей и занял четвертую строку рейтинга.

Замыкает таблицу режиссерский дебют актрисы Ольги Зуевой ("Тренер") по собственному сценарию "На районе". Новинка проката собрала 44,9 миллиона рублей.