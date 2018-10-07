Российский аукционист прокомментировал самоуничтожение картины Бэнкси

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Самоуничтожение картины Бэнкси на аукционе Sotheby"s может сделать ее уникальной и повысить стоимость, но возможен и вариант, что аукциону придется заплатить покупателю резервную стоимость этой работы, если он откажется от ее приобретения, рассказал РИА Новости директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

Одна из самых известных работ художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby"s в Лондоне за 1,4 миллиона долларов. В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски.

"После уничтожения картины на аукционе непонятно, стала ли она стоить ноль долларов или взлетела в цене. Такую работу, как "Девочка с шаром", может повторить любой профессиональный художник, но мы покупаем не только имя, но еще и свои эмоции, которые не сравнить ни с чем. Бэнкси не простой художник – ему постоянно сопутствуют какие-то скандалы. Этот скандал может вывести уничтоженную картину в разряд уникальных событий десятилетия", — рассказал Бурмистров.

Он отметил, что для современного искусства это очень неожиданная акция, которая "дает взрывной результат". "Конечно, заплачено за картину в хорошем состоянии и без утрат. Вполне возможно, что сейчас картина повысилась в цене. Я думаю, Sotheby"s будут счастливы, если покупатель заберет лот, в противном случае аукциону придется отвечать — оплачивать резервную стоимость картины", — добавил директор аукционного дома.

Он отметил, что есть две версии мотивов Бэнкси. Согласно первой, художник доказал, что его работы стоят таких денег, он действительно гениальный организатор перформансов. Второй возможный мотив — привлечь внимание прессы, вполне возможно, что здесь может быть какая-то совместная акция аукционного дома и художника, полагает Бурмистров.

Представители Sotheby"s отметили, что сталкиваются с подобной акцией впервые. По их мнению, этот инцидент вошел в мировую историю искусства. В аукционном доме добавили, что уже связались с покупателем, он был "удивлен". Сейчас обсуждаются дальнейшие действия. Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден.