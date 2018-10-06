Собянин поздравил художника Шилова с юбилеем

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 75-летием народного художника СССР Александра Шилова, отметив, что он запечатлел эпоху через яркие образы разных людей.
"Поздравляю с юбилеем известного художника, коренного москвича Александра Шилова. Его называют мастером портрета. Он запечатлел эпоху через яркие образы разных людей. Желаю Александру Максовичу здоровья и долгих лет творчества!" — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Шилов написал галерею портретов-типов современников ("Студентка", 1977, "Моя бабушка", 1977, "Солдатские матери", 1985), отличающихся тщательной моделировкой. Шилов также создал большое количество портретов дипломатов, известных писателей, артистов, видных политических и религиозных деятелей.