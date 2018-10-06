Собянин поздравил художника Шилова с юбилеем

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 75-летием народного художника СССР Александра Шилова, отметив, что он запечатлел эпоху через яркие образы разных людей.

Народный художник СССР Александр Максович Шилов родился 6 октября 1943 года в Москве.

"Поздравляю с юбилеем известного художника, коренного москвича Александра Шилова. Его называют мастером портрета. Он запечатлел эпоху через яркие образы разных людей. Желаю Александру Максовичу здоровья и долгих лет творчества!" — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Шилов написал галерею портретов-типов современников ("Студентка", 1977, "Моя бабушка", 1977, "Солдатские матери", 1985), отличающихся тщательной моделировкой. Шилов также создал большое количество портретов дипломатов, известных писателей, артистов, видных политических и религиозных деятелей.

Кроме того, у художника есть цикл работ, посвященный участникам Великой Отечественной войны. В экспозиции "Они сражались за Родину" собрано порядка 40 портретов военных летчиков, разведчиков, пулеметчиков, медсестер. Галерею героических личностей также представляют портреты "Герой Российской Федерации И. Ф. Рубцов" (1993), "Герой Советского Союза, летчик штурмовик В. Б. Емельяненко" (2000), "Герой Советского Союза, разведчик Г. А. Вартанян" (2004), "Герой Советского Союза, генерал армии В. Л. Говоров"(2005), "Народный артист СССР В. А. Этуш" (2005) и др.