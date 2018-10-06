Дэнни Трехо заявил, что не против получить российское гражданство

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Голливудский актер Дэнни Трехо признался, что был бы не против получить российское гражданство.

Трехо приехал в Москву на фестиваль Comic Con Russia и встретился с поклонниками в субботу. Отвечая на вопрос поклонников, хотел бы он получить российское гражданство, Трехо ответил: "Почему бы и нет?".

Трехо снимался в фильмах Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете".

Ранее российское гражданство получили такие актеры, как француз Жерар Депардье и американец Стивен Сигал, который также имеет гражданство Сербии.