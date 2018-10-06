РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Бэнкси прокомментировал самоуничтожение своей картины на аукционе

(обновлено: 17:50 06.10.2018)
01467622
© Фото : Sotheby'sРабота художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в ЛондонеРабота художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне
© Фото : Sotheby's

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Работа уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" оказалась уничтожена сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне, а сам художник прокомментировал это событие в Instagram. Как предполагают СМИ, он лично мог запустить шредер.

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. На аукционе произведение было представлено в тяжелой позолоченной раме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pierre Koukjian (@pierrekoukjian)

Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако в результате торгов ее продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски. 

Эмма-Франс Рафф
© Raubdruckerin
Уличное искусство будет жить вечно
В Instagram Бэнкси тем временем появилось фото этого момента с подписью: "Раз, два, продано…"

Представители Sotheby’s отметили, что сталкиваются с подобной акцией впервые. По их мнению, этот инцидент мгновенно вошел в мировую историю искусства.

В Sotheby’s добавили, что уже связались с покупателем, он был "удивлен". Сейчас обсуждаются дальнейшие действия. Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден. Однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость картины.

Некоторые СМИ пишут, что привести в действие шредер мог сам Бэнкси. Как сообщает Art Newspaper, недалеко от входа в здание, где проходил аукцион, заметили неизвестного мужчину в солнцезащитных очках и шапке в окружении охранников.

Кто такой Бэнкси?

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, в лицо его знают лишь несколько человек, а его личность не установлена.

Граффити британского художника Бэнкси на стене заправочной станции в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2018 / Thomas Coex
Неуловимый Бэнкси в Москве: что нужно знать о художнике-невидимке
Считается, что Бэнкси родился в 1974 году в Бристоле, а граффити стал заниматься в конце 1990-х. Яркий талант и остросоциальные темы, которые он выбирал для рисунков, быстро сделали его популярным не только в Англии, но и во всем мире.

Насчет того, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси, есть разные версии. Например, согласно исследованию британских ученых, на самом деле Бэнкси — это выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.

Журналист Крейг Уильямс, в свою очередь, предположил, что Бэнкси — это участник культовой трип-хоп-группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом стоит не один человек, а несколько.

Граффити британского художника Бэнкси. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
Картину Бэнкси "Охотники за тележками" похитили с выставки в Канаде
В поддержку этой версии приводится оговорка британского диджея Goldie, который в интервью Distraction Pieces назвал Бэнкси Робертом. Впрочем, сам художник на вопрос журнала Boundless, может ли он подтвердить слова диджея, ответил отрицательно.

В феврале этого года человека, который, возможно, и есть Бэнкси, запечатлели в городе Кингстон-апон-Халл. Как писала Daily Star, местный житель снял на видео человека в бейсболке и солнцезащитных очках, потому что тот показался ему подозрительным. В это же время в городе обнаружили три новых граффити Бэнкси. Издание отмечало что мужчина на видео имеет "поразительное сходство" с Робином Каннингемом.

Выставка в России

Этим летом в Москве проходила первая в России выставка Бэнкси. На ней было выставлено около ста экспонатов, в том числе оригинальные работы, 3d-объекты, редкие принты и фотографии, кроме того, можно было увидеть уникальное мультимедийное шоу.

Граффити британского художника Бэнкси на стене в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Экспонаты первой выставки Бэнкси в Москве застрахованы на десять млн фунтов
Интерес к экспозиции возрос после того, как в аккаунте художника в Instagram (у него есть "синяя галочка" — метка верификации) появился пост о ней.

Один из поклонников художника спросил Бэнкси, имеет ли он отношение к выставке. Тот дал понять, что отношения не имеет, но не может посчитать сам факт выставки смешным. В ответ на предложение собеседника принять какие-то меры, например издать пресс-релиз, Бэнкси написал, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити на различные здания без разрешения властей. В итоге он согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовал скриншот переписки.

Организаторы выставки отметили, что никогда не позиционировали ее как организованную или согласованную с Бэнкси и даже предупреждали, что она может вызвать негативную реакцию художника. Экспозицию собрали из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять произведения Бэнкси.

"У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернутся обратно, было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось", — подчеркнул продюсер Александр Начкебия.

Сейчас выставка "Бэнкси: гений или вандал?" проходит в Петербурге. На ней представлены 68 работ, которые можно будет увидеть до 5 ноября.

Гений или вандал: выставка Бэнкси в Москве
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВыставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси проходит в Центральном Доме художника (ЦДХ).Посетитель на предпоказе выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси проходит в Центральном Доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭкспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.Очередь на предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОрганизаторы рассказали, что экспонаты выставки отбирались по простому принципу — по принадлежности к Бэнкси и их аутентичности, то есть подлинности.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Организаторы рассказали, что экспонаты выставки отбирались по простому принципу — по принадлежности к Бэнкси и их аутентичности, то есть подлинности.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГлавная проблема заключалась в том, что Бэнкси ассоциируется у большинства со стрит-артом, но уличных экспонатов, которые подтверждены самим художником, на самом деле очень мало.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Главная проблема заключалась в том, что Бэнкси ассоциируется у большинства со стрит-артом, но уличных экспонатов, которые подтверждены самим художником, на самом деле очень мало.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ список экспонатов вошли не только работы Бэнкси, но и фотографии, сувенирные вещи, редкие постеры, чтобы рассказать о его творчестве полностью.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В список экспонатов вошли не только работы Бэнкси, но и фотографии, сувенирные вещи, редкие постеры, чтобы рассказать о его творчестве полностью.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОрганизаторы выставки уверены: каждый посетитель будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Организаторы выставки уверены: каждый посетитель будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкХудожник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЕго ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБэнкси не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Бэнкси не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкК примеру, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
К примеру, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСуществует и другая версия. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Существует и другая версия. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо мнению журналиста, объем работ известного уличного художника позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а целая группа.Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
По мнению журналиста, объем работ известного уличного художника позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а целая группа.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭкспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов.Предпоказ выставки Бэнкси в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОдни из самых ценных произведений экспозиции — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс, а также изображение обезьяны на створках окон.Предпоказ выставки Бэнкси в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Одни из самых ценных произведений экспозиции — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс, а также изображение обезьяны на створках окон.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОткрывшаяся для посетителей 2 июня выставка будет работать все лето и продлится до 2 сентября.Предпоказ выставки Бэнкси в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Открывшаяся для посетителей 2 июня выставка будет работать все лето и продлится до 2 сентября.
/
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена