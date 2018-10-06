Бэнкси прокомментировал самоуничтожение своей картины на аукционе

Работа художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне

Работа художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Работа уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" оказалась уничтожена сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне, а сам художник прокомментировал это событие в Instagram. Как предполагают СМИ, он лично мог запустить шредер.

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. На аукционе произведение было представлено в тяжелой позолоченной раме.

Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако в результате торгов ее продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски.

Instagram Бэнкси тем временем появилось фото этого момента с подписью: "Раз, два, продано…"

Представители Sotheby’s отметили, что сталкиваются с подобной акцией впервые. По их мнению, этот инцидент мгновенно вошел в мировую историю искусства.

В Sotheby’s добавили, что уже связались с покупателем, он был "удивлен". Сейчас обсуждаются дальнейшие действия. Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден. Однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость картины.

Некоторые СМИ пишут, что привести в действие шредер мог сам Бэнкси. Как сообщает Art Newspaper, недалеко от входа в здание, где проходил аукцион, заметили неизвестного мужчину в солнцезащитных очках и шапке в окружении охранников.

Кто такой Бэнкси?

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, в лицо его знают лишь несколько человек, а его личность не установлена.

Считается, что Бэнкси родился в 1974 году в Бристоле, а граффити стал заниматься в конце 1990-х. Яркий талант и остросоциальные темы, которые он выбирал для рисунков, быстро сделали его популярным не только в Англии, но и во всем мире.

Насчет того, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси, есть разные версии. Например, согласно исследованию британских ученых, на самом деле Бэнкси — это выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.

Журналист Крейг Уильямс, в свою очередь, предположил, что Бэнкси — это участник культовой трип-хоп-группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом стоит не один человек, а несколько.

В поддержку этой версии приводится оговорка британского диджея Goldie, который в интервью Distraction Pieces назвал Бэнкси Робертом. Впрочем, сам художник на вопрос журнала Boundless, может ли он подтвердить слова диджея, ответил отрицательно.

В феврале этого года человека, который, возможно, и есть Бэнкси, запечатлели в городе Кингстон-апон-Халл. Как писала Daily Star, местный житель снял на видео человека в бейсболке и солнцезащитных очках, потому что тот показался ему подозрительным. В это же время в городе обнаружили три новых граффити Бэнкси. Издание отмечало что мужчина на видео имеет "поразительное сходство" с Робином Каннингемом.

Выставка в России

Этим летом в Москве проходила первая в России выставка Бэнкси. На ней было выставлено около ста экспонатов, в том числе оригинальные работы, 3d-объекты, редкие принты и фотографии, кроме того, можно было увидеть уникальное мультимедийное шоу.

Интерес к экспозиции возрос после того, как в аккаунте художника в Instagram (у него есть "синяя галочка" — метка верификации) появился пост о ней.

Один из поклонников художника спросил Бэнкси, имеет ли он отношение к выставке. Тот дал понять, что отношения не имеет, но не может посчитать сам факт выставки смешным. В ответ на предложение собеседника принять какие-то меры, например издать пресс-релиз, Бэнкси написал, что не уверен в том, что ему стоит жаловаться на размещение изображений без разрешения. Сам художник прославился тем, что наносит граффити на различные здания без разрешения властей. В итоге он согласился с предложением поклонника сделать "что-то" и опубликовал скриншот переписки.

Организаторы выставки отметили, что никогда не позиционировали ее как организованную или согласованную с Бэнкси и даже предупреждали, что она может вызвать негативную реакцию художника. Экспозицию собрали из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять произведения Бэнкси.

"У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернутся обратно, было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось", — подчеркнул продюсер Александр Начкебия.

Сейчас выставка "Бэнкси: гений или вандал?" проходит в Петербурге. На ней представлены 68 работ, которые можно будет увидеть до 5 ноября.