Бэнкси отреагировал на самоуничтожение картины

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Художник Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины "Девочка с воздушным шаром", проданной в субботу на лондонском аукционе.
"Раз, два, продано", — написал художник, опубликовав в инстаграме фотографию с аукциона.
В 2006 году Бэнкси нарисовал единственный экземпляр "Девочки с шаром" на холсте. Работа была заключена в позолоченную раму, в которую, как оказалось, был встроен шредер.
В настоящий момент неизвестно, согласится ли покупатель оставить "испорченную" картину себе, однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость работы.