Бэнкси отреагировал на самоуничтожение картины

Работа художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне

Работа художника Бэнкси Девочка с шаром во время самоуничтожения на аукционе Sotheby's в Лондоне

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Художник Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины "Девочка с воздушным шаром", проданной в субботу на лондонском аукционе.

Одна из самых известных работ Бэнкси ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов. Сразу же после объявления о продаже в ее раме включился измельчитесь бумаги, изрезавший полотно на мелкие полоски.

"Раз, два, продано", — написал художник, опубликовав в инстаграме фотографию с аукциона.

В 2006 году Бэнкси нарисовал единственный экземпляр "Девочки с шаром" на холсте. Работа была заключена в позолоченную раму, в которую, как оказалось, был встроен шредер.

В настоящий момент неизвестно, согласится ли покупатель оставить "испорченную" картину себе, однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость работы.