Стало известно, когда пройдет прощание с Монсеррат Кабалье

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Церемония прощания с испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье состоится в воскресенье, похороны — в понедельник, сообщает агентство EuropaPress.

Церемония прощания с певицей пройдет в Барселоне, в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Церемония начнется в 14.00 (15.00 мск). Похороны состоятся на следующий день, 8 октября, в полдень.

Всемирно известная испанская оперная певица Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована. Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра.