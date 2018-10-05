Путин отметил талант народной артистки СССР Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве. Архивное фото

Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку СССР Инну Чурикову и отметил, что миллионы россиян с огромным уважением относятся к ее творчеству, сообщается пресс-служба Кремля.

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает в пятницу 75-летие.

"Вас — яркую, самобытную актрису, украсившую своим талантом множество замечательных фильмов и театральных постановок — искренне любят миллионы людей в нашей стране. Они с огромным уважением относятся к Вашему творчеству, ценят присущую Вам доброжелательность и чувство внутреннего достоинства", — приводятся в сообщении слова президента.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

С 1975 года Инна Чурикова – актриса московского государственного театра "Ленком". Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду. В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".

В 2007-2009 годах Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново.