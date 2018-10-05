В Москве пройдет международный фестиваль театров кукол имени Образцова

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Девятый Международный фестиваль театров кукол имени Образцова, посвященный Году культуры в СНГ, пройдет с 5 по 14 октября в Москве.

Участниками фестиваля станут театры кукол из Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии. Специальные гости – Донецкий республиканский академический театр кукол, Луганский академический театр кукол, Русский театр кукол из Таллина и театр ETCETERA из Испании.

"Мы впервые проводим фестиваль, участниками которого станут театры из наших бывших республик. Очень интересно, что произошло в этих театрах, как они развивались. Театры привезли спектакли разных жанров и форматов для Большой, Малой и Камерной сцен, адресованные зрителям разных возрастов", — сказала РИА Новости директор Театра кукол имени Образцова Ирина Корчевникова.

Откроют программу Ереванский государственный театр кукол имени Ованеса Туманяна со спектаклем "Сказка, упавшая с неба" и Государственный театр кукол Узбекистана ("Тень"). По словам директора, хозяин форума — Театр кукол имени Образцова — покажет две работы: премьеру "Турандот" и спектакль Дон Кихот". "Мы очень рады приезду двух замечательных коллективов, — сказала Корчевникова. — Это испанский театр из Гранады, который представит свою версию знаменитой симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк" с живым оркестром. И Русский театр из Таллина. Он покажет "Сказку о золотой рыбке" — спектакль называется "Золотые слова", который они играют на четырех языках, подчеркивая, что классика понятна всем".

Корчевникова отметила, что на фестиваль приедут Донецкий республиканский академический театр кукол и Луганский академический театр кукол. Эти коллективы покажут спектакли "Волшебная лампа Алладина" и "Бык, осел и Звезда". "Мы всегда с ними на связи и стараемся поддерживать эти театры. Вот и сейчас, зная, что они будут на фестивале, приготовили для них материалы, необходимые для того, чтобы выпустить спектакль", — сказала директор.

Завершат фестивальную программу Испанский театр из Гранады со спектаклем "Петя и волк" и Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева со спектаклем "Легенда о птице Донебай". В рамках форума пройдет конференция, которая посвящена работе режиссера и художника кукольного театра.