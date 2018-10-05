В иркутском Минздраве рассказали о состоянии здоровья Павла Воли

ИРКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Шоумен Павел Воля после концерта в Иркутске обратился за медпомощью, но врачи выяснили, что его здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

Павел Воля в Иркутске после концерта, который состоялся вечером в четверг, обратился в больницу за медицинской помощью в связи с болями в области живота, отмечают иркутские власти.

"Павлу Воле было проведено ультразвуковое обследование. Никакой угрозы для здоровья артиста врачи не обнаружили, госпитализации и экстренного лечения не понадобилось", — рассказал собеседник агентства.

Сам Павел Воля на своей странице в соцсети Instagram утром в пятницу сообщил, что с ним все хорошо, он продолжает гастрольный тур, впереди поездка в Красноярск.