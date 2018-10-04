Et Cetera откроет сезон премьер спектаклем по пьесе Пиранделло

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Известный режиссер Адольф Шапиро представит в четверг и пятницу на сцене Et Cetera спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло "Это так (если вам так кажется)", сообщили в пресс-службе.

В России с этой пьесой Пиранделло практически не знакомы и здесь у нее нет постановок. Театр предлагает свой вариант, свой взгляд на это произведение.

Вместе с Шапиро над постановкой работала молодая, но уже известная своими работами в театре Мария Трегубова. Многие помнят блистательную постановку Шапиро и Трегубовой "Манон Леско" в Большом театре с Анной Нетребко в главной роли.

И в спектакле "Это так (если вам так кажется)" художник создала очень красивое пространство, оперируя только двумя цветами — черным и белым. Спектакль получился стильный, элегантный и умный.

"Пиранделло – редкий гость на российской сцене, хотя он один из тех авторов, которые в ХХ веке придали новое движение драме. Я взял пьесу, с которой занимаюсь давно, еще со времен моей работы со студентами во Франции. Но самое важное, о чем думаешь, когда выбираешь пьесу для театра — это автор, пространство и актеры. Будет ли здесь совпадение всех составляющих, станет ясно только на премьере", — сказал Шапиро.

По словам режиссера, Пиранделло все дает в необычной, иногда даже комедийной форме, совмещая и дель арте, и Чехова, и психологическую драму. "Но говорит-то он о нашем времени. О том, что человеку индивидуальному со своим взглядом, своим внутренним миром трудно выдержать давление сплоченного большинства, противостоять общему стандартному мнению. Такому человеку трудно жить в мире, где на все существует клише", — сказал режиссер.

По его словам, герои пьесы Синьора Фрола и Синьор Понца — именно такие художественные натуры, которых не понимает, не хочет понимать и не принимает окружающее их однозначное большинство.

"Истина обретается в игре, в познании в процессе жизни, а она совсем неоднозначна. Все зависит от того, с какого ракурса посмотреть. Можно с любого, но не надо утверждать, что твой ракурс единственно верный. Наш спектакль против догматизма мышления", — сказал Шапиро.

В спектакле заняты артисты Сергей Дрейден, Ирина Денисова, Антон Пахомов, Кирилл Лоскутов, Наталия Житкова, Анна Дианова, Ольга Котельникова, Федор Урекин, Грант Каграманян, Сергей Плотников, Евгений Тихомиров и Елизавета Рыжих.