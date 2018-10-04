Et Cetera откроет сезон премьер спектаклем по пьесе Пиранделло

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Известный режиссер Адольф Шапиро представит в четверг и пятницу на сцене Et Cetera спектакль по пьесе Луиджи Пиранделло "Это так (если вам так кажется)", сообщили в пресс-службе.
Вместе с Шапиро над постановкой работала молодая, но уже известная своими работами в театре Мария Трегубова. Многие помнят блистательную постановку Шапиро и Трегубовой "Манон Леско" в Большом театре с Анной Нетребко в главной роли.
И в спектакле "Это так (если вам так кажется)" художник создала очень красивое пространство, оперируя только двумя цветами — черным и белым. Спектакль получился стильный, элегантный и умный.
"Пиранделло – редкий гость на российской сцене, хотя он один из тех авторов, которые в ХХ веке придали новое движение драме. Я взял пьесу, с которой занимаюсь давно, еще со времен моей работы со студентами во Франции. Но самое важное, о чем думаешь, когда выбираешь пьесу для театра — это автор, пространство и актеры. Будет ли здесь совпадение всех составляющих, станет ясно только на премьере", — сказал Шапиро.
По его словам, герои пьесы Синьора Фрола и Синьор Понца — именно такие художественные натуры, которых не понимает, не хочет понимать и не принимает окружающее их однозначное большинство.
"Истина обретается в игре, в познании в процессе жизни, а она совсем неоднозначна. Все зависит от того, с какого ракурса посмотреть. Можно с любого, но не надо утверждать, что твой ракурс единственно верный. Наш спектакль против догматизма мышления", — сказал Шапиро.
В спектакле заняты артисты Сергей Дрейден, Ирина Денисова, Антон Пахомов, Кирилл Лоскутов, Наталия Житкова, Анна Дианова, Ольга Котельникова, Федор Урекин, Грант Каграманян, Сергей Плотников, Евгений Тихомиров и Елизавета Рыжих.