Мастер-класс дирижера Симоне Фермани пройдет в Театре имени Наталии Сац

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В рамках Всероссийского фестиваля "Видеть музыку" и Просветительской программы Биеннале театрального искусства в Музыкальном детском театре им. Сац 3 октября состоится мастер-класс итальянского дирижера Симоне Фермани "На стыке между театром и кинематографом", сообщили в театре.

Выбор дирижерской профессии для маэстро Фермани был предопределен в какой-то степени, ведь он является единственным из живущих в наше время прямых потомков великого Джузеппе Верди. И произведения этого композитора занимают главное место в репертуаре дирижера. Фермани признан специалистом в области классико-романтического оперного искусства, и всем – профессионалам и любителям оперы, будут интересны его мастер-классы.

Маэстро выстраивает программу своих мастер-классов так, чтобы профессионалам удалось поработать под его руководством с оркестром, а зрителям было увлекательно за этим наблюдать. Начинающие музыканты смогут получить возможность приобщиться к дирижерскому искусству изнутри, наблюдая "кухню" профессии, которую ни в начальных, ни в средних заведениях получить практически нельзя.

Симоне Фермани расскажет об особенностях дирижерской профессии, специфических моментах взаимоотношений дирижера с оркестром. Для своего мастер-класса в театре Сац маэстро выбрал произведения, звучащие в интерактивном медиа-спектакле театра "Репетиция оркестра" по одноименному фильму Федерико Феллини: различные по характеру и стилю фрагменты опер "Любовный напиток" и "Лючия ди Ламмермур" Доницетти, "Сила судьбы" и "Отелло" Верди, "Вильгельм Телль" Россини. Выбор именно этих арий и симфонических фрагментов обусловлен наличием в них типовых задач, с многочисленными вариациями которых каждый дирижер сталкивается в течение своей профессиональной жизни.

А зрители получат удовольствие от звучания этой прекрасной музыки, которую они знают по театральным постановкам и концертам.