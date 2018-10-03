В Москве пройдет награждение балерины Образцовой медалью Ренессанс Франсэз

Артистка балета Евгения Образцова в роли Анжелы во время генеральной репетиции балета Даниэля Обера Марко Спада. Архивное фото

Артистка балета Евгения Образцова в роли Анжелы во время генеральной репетиции балета Даниэля Обера Марко Спада. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт – РИА – Новости. Церемония награждения прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой Золотой медалью Ренессанс Франсэз состоится 3 октября в Москве, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Образцова получает награду Франции (Золотую медаль Ренессанс Франсэз) за заслуги в области франкофонии, за вклад в продвижение и пропаганду французской культуры и французского балета в России.

"Для меня большая честь получить такую высокую награду Франции, с которой у меня много связано", — сказала РИА Новости Образцова. — Я сотрудничала с Гранд опера, танцевала в балетах Пьера Лакотта. Франция – это страна, где я люблю бывать, а выступать там – для меня большая честь и ответственность".

По словам балерины, даже фильм, в котором она недавно снялась, называется "Француз".

"Это новая картина Андрея Сергеевича Смирнова, в которой я играю главную женскую роль – балерину Киру. Премьера фильма состоится весной", — сообщила Образцова.

В церемонии награждения примет участие посол Франции Сильви Берманн.

Церемония состоится по адресу Пресненская набережная, д.10 блок С, 56 этаж.