ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Книги соболезнований в связи с кончиной шансонье Шарля Азнавура открыты во всех диппредставительствах и консульствах Армении, сообщил пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

"В связи с кончиной национального героя Армении Шарля Азнавура по поручению министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна во всех дипломатических и консульских представительствах Республики Армения открылись книги соболезнований", — написал Балаян на своей странице в соцсети Facebook.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.