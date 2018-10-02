СМИ узнали, где и когда пройдет прощание с Азнавуром

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Гражданская панихида французскому шансонье Шарлю Азнавуру пройдёт в пятницу в Доме инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Результаты вскрытия показали, что отек лёгких привел к сердечно-легочной недостаточности, что и стало причиной смерти.

"На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии… По нашей информации, она пройдёт в пятницу утром в Доме инвалидов", — передаёт издание. Ранее сообщалось, что семья Азнавура выступает против национальной церемонии прощания.