Дополнительный тираж научного издания романа "Тихий Дон" выйдет в 2018 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости. Дополнительный тираж научного издания романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", которое является авторской версией окончательного варианта известного произведения, выйдет в текущем году, сообщает правительство Ростовской области.

"По решению губернатора области Василия Голубева более одного миллиона рублей из резервного фонда выделено на выпуск еще одной тысячи экземпляров всемирно известного произведения нашего земляка – писателя Михаила Александровича Шолохова", — говорится в сообщении.

Научное издание романа стало возможным благодаря решению Владимира Путина в 1999 году выкупить рукописи романа у частного лица и передать в Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук. Экземпляр из первого тиража издания в начале этого года губернатор вручил главе государства. Остальные книги были переданы в муниципальные библиотеки региона.

"Работа над изданием велась около десяти лет. В итоге, знаменитый роман вышел в свет без редакторских правок, цензурных изъятий, опечаток и ошибок. Восстановлены целые фрагменты текста, которые имелись в первых публикациях", — приводятся в сообщении слова Голубева.

В ходе работы над книгой удалось выявить более четырех тысяч разночтений. В текст романа внесено около 500 поправок, каждая из которых имеет научное подтверждение. Каждый том заканчивается текстологическими комментариями, в которых подробно описывается работа автора над рукописями и печатными текстами романа, редакторские и идеологические вмешательства в текст "Тихого Дона", обосновывается выбор основного источника для каждой книги.

Выпуск первого тиража научного издания романа вызвал большой интерес у любителей литературы. Дополнительный тираж будет направлен во все библиотеки Ростовской области, что сделает книгу более доступной читателям в самых отдаленных уголках региона, говорится в сообщении правительства области.