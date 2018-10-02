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Культура

Первым лауреатом Международной премии имени Любимова стал режиссер Васильев

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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкАнатолий Васильев. Архивное фотоАнатолий Васильев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Московской консерватории во вторник состоится вручение Общественной премии Юрия Любимова и впервые — Международной театральной премии имени Любимова, лауреатом которой станет реформатор российского театра рубежа ХХ-ХХI веков режиссер Анатолий Васильев, сообщили в пресс-службе Фонда Любимова.

Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Общественная премия Юрия Любимова учреждена Благотворительным фондом развития театрального искусства Любимова в 2015 году. Награда присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение гражданской позиции. Лауреатами премии могут стать профессионалы в любой области, отвечающие этим критериям.

В этом году обладателями премии Любимова стали: народная артистка СССР Юлия Борисова, ученый-гематолог, академик АМН СССР и РАН, профессор, доктор медицинских наук Андрей Воробьев и Ансамбль Дмитрия Покровского.

В качестве памятного знака премии фонд вручает лауреатам диск с записями стихотворений в исполнении Юрия Любимова. Восприятию стихов помогают музыкальные фрагменты из произведений композитора Павла Карманова, который работал с Любимовым над постановкой оперы "Князь Игорь". К диску прилагается буклет со стихами самого Любимова, некоторые из которых представлены впервые.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 2 октября в Большом зале Московской консерватории, после чего в исполнении камерного хора прозвучит Маленькая торжественная месса Россини.

В этот же вечер впервые состоится награждение Международной театральной премией имени Юрия Любимова, учрежденной Международным институтом театра и Благотворительным фондом Любимова. Вручать премию будет генеральный директор института Тобиас Бьянконе.

Первым лауреатом Международной театральной премии имени Любимова станет режиссер с мировым именем, педагог, реформатор российского театра рубежа ХХ-ХХI веков Анатолий Васильев. Награда присуждена за открытие новых путей сценического искусства, за создание уникального театра "Школа драматического искусства", за поиск новой театральной эстетики, за возрождение самой культуры театра.

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