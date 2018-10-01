Сальваторе Адамо рассказал, как Азнавур повлиял на его судьбу

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Известный бельгийский певец Сальваторе Адамо признался, что авторитет знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура повлиял на его собственную судьбу.

Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года.

"Азнавур стал моим вокальным алиби по отношению к моему отцу, который посчитал, что из-за неудачной мутации голоса я больше не должен был петь в приходском хоре церкви Святого Мартина в Женап (коммуна в Бельгии – ред.). Когда же услышали Азнавура, я сказал отцу: "Вот видишь, у него "сломанный" голос!" И это стало для меня алиби", — рассказал 74-летний Адамо в эфире телерадиокомпании RTBF.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За время его карьеры было продано 100 миллионов дисков, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и сыграно более тысячи концертов в 94 странах мира.