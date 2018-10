В Нью-Йорке оригинальные тексты песен Элтона Джона выставят на аукцион

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Оригиналы текстов одних из самых популярных песен британского музыканта Элтона Джона выставят на аукционе Julien's Auctions 9 ноября в Нью-Йорке, сообщается на официальном сайте аукционного дома.

С молотка уйдут личные вещи поэта-песенника Берни Топина, который работал с музыкантом в течение многих лет. Именно Топин написал более 40 текстов песен, ставших хитами Элтона Джона. Этому полувековому сотрудничеству и будет посвящено мероприятие.

Участники торгов смогут побороться за оригинальные тексты таких песен, как Rocket Man, I'm Still Standing, Goodbye Yellow Brick Road и Your Song. Один из лотов — напечатанный на машинке текст песни Candle in the Wind с подписанными рукой автора строчками в конце (версия 1997 года) — это произведение было посвящено памяти принцессы Дианы.

На аукционе также будут представлены платиновые и золотые диски, одежда, фотографии, украшения и другие памятные вещи, например, кожаное кресло Топина, в котором он сочинил множество популярных песен.

"Как рассказчик, в первую очередь, я благодарен, что мог делиться этими историями с миром на протяжении моей жизни. Надеюсь, эти вещи, которые определяли направление моей работы и подпитывали мою страсть, вдохновят других и принесут им столько же радости, сколько и мне", — заявил Топин.

Ставки можно сделать онлайн или по телефону перед аукционом, либо непосредственно на самом мероприятии.