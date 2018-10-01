"Современник" откроет сезон спектаклем "Три товарища" в постановке Волчек

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новый 63-й сезон театр "Современник" откроет 1 октября спектаклем "Три сестры" в постановке Галины Волчек, сообщили в пресс-службе театра.

По традиции перед премьерой состоялся сбор труппы, на который в этом году решили гостей не приглашать. Художественный руководитель театра Галина Волчек решила обсудить принципиальные вопросы, которые стоят перед труппой в преддверии переезда в здание на Чистых прудах, узким кругом, только с коллективом "Современника".

Началась встреча с минуты молчания в знак памяти о тех, кого "Современник" потерял в конце прошлого сезона – это артисты Тамара Дегтярева, Анатолий Узденский, Сергей Шеховцов и заместитель директора театра Лидия Постникова.

Труппа приветствовала актрису Светлану Иванову, вернувшуюся на работу после рождения ребенка. Поздравления получили и новые артисты, пополнившие труппу "Современника", — Анна Банщикова и два выпускника ВГИКа — Марина Лебедева и Игорь Царегородский.

Волчек рассказала о возможных новых постановках, о режиссерах, с которыми ведутся переговоры.

"Но публично объявить можно пока о двух проектах, работа над которыми уже началась. На другой сцене молодой режиссер Айдар Заббаров готовится выпустить спектакль по повести современного российского прозаика Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов". А на основной сцене театра на Чистых прудах после реконструкции станет постановка Михаила Ефремова по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма", — сказала Волчек.

В понедельник сбор труппы состоялся во Дворце на Яузе, где в течение трех последних сезонов работает "Современник". Но в декабре театр вернется в свой родной Дом на Чистых прудах.