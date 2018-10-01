Шарль Азнавур был настоящим лидером шансона, заявил Лещенко

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шарль Азнавур соединял своим голосом целые поколения, он был настоящим лидером шансона и определил развитие этого жанра, заявил РИА Новости певец Лев Лещенко.

"Печально, что уходят такие мастодонты, которые озвучивали своим голосом целые эпохи. Он соединял целые поколения. Азнавур был настоящим лидером шансона, он, собственно, и определил этот жанр, после него появились французские шансонье", — сказал Лещенко.

По его словам, Азнавур любил своих зрителей, много гастролировал и всегда был в завидной физической форме. "У него был молодой голос, не стертый. Мы с ним выступали в Кремле в прошлом году, я слышал его вживую. Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения", — добавил он.

Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.