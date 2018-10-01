Фестиваль "Мариинский – Владикавказ" стартовал в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 окт — РИА Новости. Второй Международный Кавказский фестиваль "Мариинский — Владикавказ" стартовал в столице Северной Осетии выступлениями юных музыкантов: солисты в возрасте 9-14 лет из Ставропольского края, Ингушетии, Северной Осетии, Чеченской Республики, Дагестана и Кабардино-Балкарии исполнили произведения Моцарта, Листа, Лекуона, Вьетана и Ловланда.

Организатором фестиваля и инициатором проведения смотра юных талантов выступил художественный руководитель — директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО-Алании.

Далее для гостей открытия фестиваля прозвучала сюита из балета Игоря Стравинского "Жар-птица" и отрывки из оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в концертном исполнении хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева.

Трансляция концерта велась на большом экране во дворе Государственной академической филармонии РСО-Алания, а также в прямом эфире телеканала "Осетия-Ирыстон".

Для участия в церемонии открытия фестиваля в Северную Осетию прибыли вице-премьер РФ Ольга Голодец, полпред президента России в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы регионов СКФО и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В мире есть много центров притяжения для ценителей культуры, и мы видим, как благодаря Валерию Абисаловичу Гергиеву наш Владикавказ становится одним из таких центров. Мы уже второй год проводим у себя этот фестиваль, который является настоящим праздником для всех любителей классической музыки. Надеюсь, что число наших гостей будет увеличиваться и дальше", — привели в пресс-службе слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова на церемонии открытия.