Драма Андреасяна "Непрощенный" стала лидером российского проката

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Драма Сарика Андреасяна 'Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли возглавила российский прокат по итогам выходных, заработав 150,1 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Фильм "Человек, который удивил всех" получил спецприз фестиваля в Египте

Фильм основан на реальной истории архитектора Виталия Калоева, который потерял жену и двух дочерей в авиакатастрофе над Боденским озером. Он не может смириться с такой потерей и решает отомстить авиадиспетчеру, по вине которого и произошла катастрофа.

Второе место заняла страшная сказка "Тайна дома с часами" с Джеком Блеком и Кейт Бланшет в главных ролях, которая заработала 121,5 миллиона рублей. На третьем месте оказался лидер прошлой недели, фильм ужасов "Проклятие монахини", собравший 117,7 миллиона рублей по итогам выходных и 492,5 миллиона рублей за две недели проката.

Четвертую строку занял комедийный боевик "Агент Джонни Инглиш 3.0", чьи сборы в выходные составили 48,9 миллиона рублей, а за две недели проката 179,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров триллер "Простая просьба" со сборами в 35,5 миллиона рублей в выходные и 11,7 миллиона рублей за две недели проката.