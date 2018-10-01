Московский Дом музыки открывает новый сезон

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский международный Дом музыки открывает в Международный день музыки в понедельник свой ХVI сезон, сообщили в пресс-службе.

Первым событием нового сезона станет торжественное открытие 15-го юбилейного фестиваля " Москва встречает друзей", который пройдет с 1 по 12 октября. В этот вечер в грандиозном гала-концерте примут участие – президент Дома музыки, известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков, оркестр "Виртуозы Москвы", отмечающий в этом сезоне свое 40-летие, а также юные музыкальные таланты – стипендиаты благотворительного фонда Спивакова.

В первом отделении выступят исполнители и танцевальные коллективы из России, Германии, Израиля, Киргизии, Украины, Грузии и Китая. Всего в музыкальном форуме примут участие более 1 тысячи юных талантов из 50 регионов России и 32 стран мира.

Кульминацией программы открытия фестиваля, которая традиционно проходит в Светлановском зале Дома музыки, станет вручение премии "Милосердие", лауреатом которого в 2018 году стал выдающийся кардиохирург Лео Бокерия. Обладателями премии, учрежденной в 2014 году, ранее стали Наина Ельцина, Евгений Миронов Леонид Рошаль, Михаил Куснирович.

Мероприятия форума пройдут в разных залах Дома музыки, Бетховенском зале Большого театра, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, картинной галерее Шилова, академии акварели Андрияки, музее-заповеднике "Коломенкое".

В программе 15-го фестиваля "Москва встречает друзей", который посвящен Году волонтера, перекрестному году России и Японии и перекрестному году музыки России и Австрии, состоятся мастер-классы, выставки и выступления солистов из разных стран. Проект пройдет под патронатом ЮНЕСКО и Европейской ассоциации международных юношеских конкурсов (EMCY).