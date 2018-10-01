В Международный день музыки пройдет концерт лауреатов конкурсов Образцовой

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Концерт лауреатов вокальных конкурсов Елены Образцовой состоится в московском Концертном зале имени Чайковского в Международный день музыки в понедельник.

Концерт, который проводит благотворительный фонд Образцовой называется "К музыке". Он проходит в рамках проекта "Дети – наследники великой музыкальной культуры" и является частью юбилейной программы фонда в сезоне, посвященном предстоящему 80-летию со дня рождения примадонны.

В числе участников – солисты, ярко заявившие себя на лучших оперных сценах мира. Это солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова (сопрано), солист Мариинского театра Владислав Сулимский (баритон), солист Большого театра Годерзи Джанелидзе (бас), солистка московского театра "Новая опера" Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), солисты Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Елена Гусева (сопрано) и Владимир Дмитрук (тенор).

Также в концерте выступят молодые певцы, начинающие свой путь в искусстве и представляющие музыкальные учебные заведения Москвы, Самары и Берлина.

В программе оперная музыка трёх веков, романсы и арии русских и зарубежных композиторов.

Выступления пройдут в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества под управлением молодого дирижера Михаила Антоненко, громко заявившего о себе в прошлом театрально-концертном сезоне.