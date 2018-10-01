Танцующее здание и дом-яйцо: чудеса архитектуры со всего мира

Огромный валун неподалеку от португальского городка Фафи похож на жилище людей каменного века из мультфильма "Флинстоуны". На самом деле в доме два этажа и есть все удобства. Здесь в 1973 году обосновался Виктор Родригес. Однако из-за большого интереса к необычному дому со стороны туристов его семье пришлось переехать.