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Культура

Танцующее здание и дом-яйцо: чудеса архитектуры со всего мира

(обновлено: 08:14 01.10.2018)
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Кубические дома в Роттердаме, Нидерланды
Дом-камень в Португалии неподалеку от городка Фафи
Дома НЛО. Санджи, Тайвань
Жилой дом на улице Машкова в Москве
Танцующий дом в Праге
Дом-ботинок в Пенсильвании, США
Здание Гуанчжоу-Юань
Идеальный дворец почтальона Шеваля
Дом-рояль со скрипкой, Хуайнань, Китай
Хабитат 67 в Монреале, Канада
Кривой дом в польском городе Сопот
Роспись на стенах гостиницы Карелия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Лесная спираль в Дармштадте
Кунстхаус в городе Грац
CC BY 2.0 / Sjaak Kempe / 20180225 068 Rotterdam - Blaak - Kijk KubusНеобычный комплекс из домов-кубов появился в Роттердаме и Хелмонде в 1984 году. Сверху проект архитектора Пита Блома напоминает огромный nреугольник Пенроуза — один из видов оптических иллюзий в геометрии. Стены и окна в квартирах наклонены под углом 54,7 градуса к полу.Кубические дома в Роттердаме, Нидерланды
CC BY 2.0 / Sjaak Kempe / 20180225 068 Rotterdam - Blaak - Kijk Kubus
Необычный комплекс из домов-кубов появился в Роттердаме и Хелмонде в 1984 году. Сверху проект архитектора Пита Блома напоминает огромный nреугольник Пенроуза — один из видов оптических иллюзий в геометрии. Стены и окна в квартирах наклонены под углом 54,7 градуса к полу.
CC BY-SA 3.0 / Pablo García Chao / Parte posterior de la Casa do Penedo (Fafe, Portugal)Огромный валун неподалеку от португальского городка Фафи похож на жилище людей каменного века из мультфильма "Флинстоуны". На самом деле в доме два этажа и есть все удобства. Здесь в 1973 году обосновался Виктор Родригес. Однако из-за большого интереса к необычному дому со стороны туристов его семье пришлось переехать.Дом-камень в Португалии неподалеку от городка Фафи
CC BY-SA 3.0 / Pablo García Chao / Parte posterior de la Casa do Penedo (Fafe, Portugal)
Огромный валун неподалеку от португальского городка Фафи похож на жилище людей каменного века из мультфильма "Флинстоуны". На самом деле в доме два этажа и есть все удобства. Здесь в 1973 году обосновался Виктор Родригес. Однако из-за большого интереса к необычному дому со стороны туристов его семье пришлось переехать.
CC BY-SA 2.0 / Carrie Kellenberger / 中文（繁體）‎: 三芝飛碟屋Этот футуристический жилой комплекс из 60 домов появился в Тайване в 1977 году. Изначально здесь планировалось открыть курорт, но компания-застройщик обанкротилась, и инопланетный город-призрак до сих пор остается пустырем.Дома НЛО. Санджи, Тайвань
CC BY-SA 2.0 / Carrie Kellenberger / 中文（繁體）‎: 三芝飛碟屋
Этот футуристический жилой комплекс из 60 домов появился в Тайване в 1977 году. Изначально здесь планировалось открыть курорт, но компания-застройщик обанкротилась, и инопланетный город-призрак до сих пор остается пустырем.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОдно из самых оригинальных зданий столицы было построено по проекту архитектора Сергея Ткаченко в начале 2000-х. Прототипом стало пасхальное яйцо Фаберже. Площадь дома 342 квадратных метра, внутри находится пять комнат с авторским дизайном.Жилой дом на улице Машкова в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Одно из самых оригинальных зданий столицы было построено по проекту архитектора Сергея Ткаченко в начале 2000-х. Прототипом стало пасхальное яйцо Фаберже. Площадь дома 342 квадратных метра, внутри находится пять комнат с авторским дизайном.
CC BY 2.0 / Nan Palmero / Prague Dancing HouseОфисное здание 1996 года постройки в Праге похоже на танцующую пару — одна часть здания как будто изгибается в танце, а вторая "поддерживает" ее. Их даже прозвали "Джинджер и Фред" в честь знаменитого американского дуэта. Постройку также иронично называют "Пьяный дом".Танцующий дом в Праге
CC BY 2.0 / Nan Palmero / Prague Dancing House
Офисное здание 1996 года постройки в Праге похоже на танцующую пару — одна часть здания как будто изгибается в танце, а вторая "поддерживает" ее. Их даже прозвали "Джинджер и Фред" в честь знаменитого американского дуэта. Постройку также иронично называют "Пьяный дом".
CC BY-SA 2.0 / Lorie Shaull / Haines Shoe House, York PaДом в форме ботинка в 1949 году построил для себя обувной магнат Махлон Н. Хейнц. Внутри это просторное и уютное жилье, где все говорит о любви хозяина к своему делу. Даже почтовый ящик и собачья конура имеют форму ботинка.Дом-ботинок в Пенсильвании, США
CC BY-SA 2.0 / Lorie Shaull / Haines Shoe House, York Pa
Дом в форме ботинка в 1949 году построил для себя обувной магнат Махлон Н. Хейнц. Внутри это просторное и уютное жилье, где все говорит о любви хозяина к своему делу. Даже почтовый ящик и собачья конура имеют форму ботинка.
CC BY 3.0 / Midip / Guangzhou Circle viewed from the opposite side of the riverОфис в форме монеты высотой в 33 этажа в китайском Гуанчжоу задумывался итальянскими архитекторами как символ высоких нравственных качеств. Однако местным жителям постройка больше напоминает о стремлении к материальным благам. Еще один небоскреб в форме монеты находится в Абу-Даби.Здание Гуанчжоу-Юань
CC BY 3.0 / Midip / Guangzhou Circle viewed from the opposite side of the river
Офис в форме монеты высотой в 33 этажа в китайском Гуанчжоу задумывался итальянскими архитекторами как символ высоких нравственных качеств. Однако местным жителям постройка больше напоминает о стремлении к материальным благам. Еще один небоскреб в форме монеты находится в Абу-Даби.
CC BY-SA 3.0 / Ferdinand Cheval / Palais idéal du facteur Cheval, côté Est.Самый известный памятник наивной архитектуры создал обычный сельский почтальон из Франции Фердинан Шеваль. Его "идеальный дворец" состоит из камней необычной природной формы, которые Шеваль собирал в тачку, пока разносил почту. Больше 30 лет он в одиночку строил это сюрреалистическое здание, завершив работу в 1912 году.Идеальный дворец почтальона Шеваля
CC BY-SA 3.0 / Ferdinand Cheval / Palais idéal du facteur Cheval, côté Est.
Самый известный памятник наивной архитектуры создал обычный сельский почтальон из Франции Фердинан Шеваль. Его "идеальный дворец" состоит из камней необычной природной формы, которые Шеваль собирал в тачку, пока разносил почту. Больше 30 лет он в одиночку строил это сюрреалистическое здание, завершив работу в 1912 году.
© AFP 2018 / STRЕще одна архитектурная достопримечательность Китая — Piano House. Здание состоит из двух частей — прозрачной скрипки и полупрозрачного рояля. Как ни странно, это не концертный зал, а выставочный комплекс.Дом-рояль со скрипкой, Хуайнань, Китай
© AFP 2018 / STR
Еще одна архитектурная достопримечательность Китая — Piano House. Здание состоит из двух частей — прозрачной скрипки и полупрозрачного рояля. Как ни странно, это не концертный зал, а выставочный комплекс.
CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Habitat 67 (cropped a photo)Жилой комплекс, как будто сложенный из деталей лего, состоит из 354 кубов. Архитектор Моше Сафди построил здание к всемирной выставке "Экспо-67". Внутри 146 квартир и зеленые сады.Хабитат 67 в Монреале, Канада
CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Habitat 67 (cropped a photo)
Жилой комплекс, как будто сложенный из деталей лего, состоит из 354 кубов. Архитектор Моше Сафди построил здание к всемирной выставке "Экспо-67". Внутри 146 квартир и зеленые сады.
CC BY-SA 3.0 / Topory / Krzywy domek Sopot ul. Bohaterów Monte CassinoЭто здание сделало небольшой польский городок Сопот популярным среди туристов. Дом, похожий на оптическую иллюзию, построили в 2004 году. Он действительно кривой — у здания нет ни одной ровной плоскости или угла.Кривой дом в польском городе Сопот
CC BY-SA 3.0 / Topory / Krzywy domek Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino
Это здание сделало небольшой польский городок Сопот популярным среди туристов. Дом, похожий на оптическую иллюзию, построили в 2004 году. Он действительно кривой — у здания нет ни одной ровной плоскости или угла.
© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкТиповой корпус шестнадцатиэтажной гостиницы "Карелия" 1980-х годов постройки превратился в уникальный арт-объект, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря рисунку на фасаде. На трехмерное изображение двух чемоданов общей площадью 15 тысяч квадратных метров у местных художников ушло почти десять тысяч литров краски.Роспись на стенах гостиницы Карелия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Типовой корпус шестнадцатиэтажной гостиницы "Карелия" 1980-х годов постройки превратился в уникальный арт-объект, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря рисунку на фасаде. На трехмерное изображение двух чемоданов общей площадью 15 тысяч квадратных метров у местных художников ушло почти десять тысяч литров краски.
CC BY 3.0 / Guido Radig / Darmstadt, Waldspirale, Hundertwasser-HouseЖилой комплекс в виде спирали спроектировал легендарный австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер. По форме 12-этажное здание напоминает улитку. Волнистая крыша, разноцветные изогнутые линии фасада и 1408 неповторяющихся между собой окон создают сказочную атмосферу.Лесная спираль в Дармштадте
CC BY 3.0 / Guido Radig / Darmstadt, Waldspirale, Hundertwasser-House
Жилой комплекс в виде спирали спроектировал легендарный австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер. По форме 12-этажное здание напоминает улитку. Волнистая крыша, разноцветные изогнутые линии фасада и 1408 неповторяющихся между собой окон создают сказочную атмосферу.
CC BY-SA 2.5 / Marion Schneider & Christoph Aistleitner / Kunsthaus in Graz, Austria; seen from SchlossbergЗдание музея в автрийском Граце в стиле блоб придумали лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье. По их задумке, постройка должна напоминать черный ящик фокусника, но местные жители прозвали Кунстхаус "дружественным инопланетянином".Кунстхаус в городе Грац
CC BY-SA 2.5 / Marion Schneider & Christoph Aistleitner / Kunsthaus in Graz, Austria; seen from Schlossberg
Здание музея в автрийском Граце в стиле блоб придумали лондонские архитекторы Питер Кук и Колин Фурнье. По их задумке, постройка должна напоминать черный ящик фокусника, но местные жители прозвали Кунстхаус "дружественным инопланетянином".
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Всемирный день архитектуры ежегодно отмечается 1 октября. Самые необычные здания планеты — в фотоленте Ria.ru.

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