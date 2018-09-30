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Культура

Советские вундеркинды: что стало с музыкальными "чудо-детьми"

(обновлено: 08:10 30.09.2018)
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© РИА Новости / Давид ШоломовичПерейти в фотобанкНародный артист СССР Давид Ойстрах с учениками подготовительного класса музыкальной школы имени ГнесиныхНародный артист СССР Давид Ойстрах с учениками подготовительного класса музыкальной школы имени Гнесиных
© РИА Новости / Давид Шоломович
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С пяти лет играл на скрипке и выступал с оркестром, в шестнадцать дал первый сольный концерт — выдающийся скрипач-виртуоз Давид Ойстрах, которому сегодня исполняется сто десять, был типичным вундеркиндом. В советские времена таких появлялось немало. РИА Новости вспоминает о чудо-детях, сделавших успешную музыкальную карьеру в самом юном возрасте.

Давид Ойстрах

© РИА Новости / Давид ШоломовичПерейти в фотобанкНародный артист СССР скрипач Давид Ойстрах
© РИА Новости / Давид Шоломович
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Народный артист СССР скрипач Давид Ойстрах

Сын уличного торговца и хористки Одесской оперы, Додик Ойстрах в пять лет поступил в класс скрипки знаменитого преподавателя Петра Соломоновича Столярского. Его частную школу называли "фабрика талантов". У юного музыканта были безупречный слух и прекрасная техника, однако педагог не предрекал ему столь громкой сольной карьеры.

Вскоре, впрочем, скрипач выступил с оркестром, а в 16 лет сыграл первый сольный концерт, состоявший из сложных, виртуозных номеров. Последовали концертные туры, переезд в Ленинград и позже в Москву. Ойстрах всегда активно гастролировал, преподавал, исполнял сочинения современных авторов.

Эмиль Гилельс

© РИА Новости / Елизавета МикулинаПерейти в фотобанкЭмиль Гилельс, советский пианист, народный артист СССР
© РИА Новости / Елизавета Микулина
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Эмиль Гилельс, советский пианист, народный артист СССР

Сын одесского бухгалтера, Эмиль, как и многие его сверстники, занимался музыкой с пяти лет. Быстрые и явные успехи позволили ему дать первый сольный концерт уже в 13 лет — на сцене Оперного театра. Победы на Всеукраинском и Всесоюзном конкурсе убедили публику в ярком таланте исполнителя. Окончив Одесскую консерваторию, Гилельс уехал в Москву — заниматься в классе Генриха Нейгауза.

Типичный одесский еврей-вундеркинд с годами превратился в человека, свободно говорящего на нескольких европейских языках, с прекрасными манерами, невероятным чувством собственного достоинства.

Елизавета Гилельс

© Фото : Public domainЭмиль и Елизавета Гилельс
© Фото : Public domain
Эмиль и Елизавета Гилельс

В семье Гилельсов было девять детей. Младшая сестра Эмиля — Елизавета — тоже занималась скрипкой. В 13 лет она уже ездила по стране с концертами, играла дуэтом вместе с братом. Вслед за ним поступила в Московскую консерваторию. Однако, выйдя замуж за скрипача Леонида Когана, отказалась от публичной карьеры. Елизавета Гилельс активно преподавала, иногда выступала. Много сил и времени посвятила детям — Павлу и Нине, которые также стали музыкантами.

Московский концертный зал Зарядье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Буся Гольдштейн

В пять лет Буся Гольдштейн пришел в класс скрипки легендарного одесского педагога Столярского, у которого ранее учился Ойстрах. И уже через шесть месяцев выступил с небольшой программой.

Четыре года спустя семья переехала в Москву, и талантливый ученик продолжил обучение в Особой детской группе при Московской консерватории (теперь — ЦМШ) в классе профессора Ямпольского.

© РИА Новости / В. ШияновскийПерейти в фотобанкРумынский композитор и дирижер Джордже Энеску и советские музыканты: Дмитрий Шостакович, Эмиль Гилельс с сестрой Елизаветой, Михаил Фихтенгольц, Леонид Коган, Владимир Власов и Борис Гольдштейн
© РИА Новости / В. Шияновский
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Румынский композитор и дирижер Джордже Энеску и советские музыканты: Дмитрий Шостакович, Эмиль Гилельс с сестрой Елизаветой, Михаил Фихтенгольц, Леонид Коган, Владимир Власов и Борис Гольдштейн

В одиннадцать лет юный музыкант принял участие в Первом Всесоюзном конкурсе скрипачей. Из-за возраста он выступал вне конкурса, но тем не менее ему присудили специальную премию. После заключительного концерта, на котором присутствовали первые лица государства, Сталин пригласил Бусю к себе в ложу и сказал, что тот играл лучше всех.

Через год, во время московских гастролей всемирно известного скрипача Яши Хейфеца, молодой музыкант играл ему более получаса. Потом участвовал в конкурсе скрипачей имени Венявского в Варшаве. Советский Союз представляли 27-летний Ойстрах, который получил вторую премию, и 14-летний Гольдштейн — ему присудили четвертое место. В 1970-е музыкант эмигрировал в Германию, где активно концертировал и преподавал.

Алексей Султанов

© РИА Новости / ПростяковПерейти в фотобанкЮный советский пианист Алексей Султанов стоит у рояля в Большом зале Московской государственной консерватории
© РИА Новости / Простяков
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Юный советский пианист Алексей Султанов стоит у рояля в Большом зале Московской государственной консерватории

Уроженец Ташкента, Алексей Султанов учился музыке с четырех лет, а в семь уже вышел на сцену, исполнив концерт Моцарта для фортепиано с оркестром. С восьми — концертировал и позже поступил в Московскую консерваторию.

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В 1986 году пианист в возрасте 16 лет участвовал в конкурсе имени Чайковского и считался фаворитом, однако перед финалом сломал палец, уронив на руки крышку рояля. В начале 1990-х уехал в США. В 1995-м в конкурсе пианистов имени Шопена занял второе место — первое никому не присудили. Пианист отказался от диплома, и вскоре у него случился инсульт.

Три года спустя Султанов вновь решил побороться за первое место на конкурсе Чайковского. На сей раз его трактовку сонаты Прокофьева жюри сочло слишком вольной и не допустило до третьего тура.

Музыкант продолжал активно гастролировать, но в 2001-м произошел второй удар. Левая половина тела осталась парализованной. В инвалидном в кресле он давал благотворительные концерты — партию левой руки подыгрывала его жена, виолончелистка Даце Абеле. Музыкант скончался в 2005-м в возрасте 36 лет.

Евгений Кисин

© РИА Новости / Игорь БойкоПерейти в фотобанкСолист Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Евгений Кисин после выступления, 1986 год
© РИА Новости / Игорь Бойко
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Солист Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Евгений Кисин после выступления, 1986 год

В два года Женя Кисин мог подбирать на фортепиано запомнившиеся мелодии, а в шесть поступил в музыкальную школу имени Гнесиных, в класс педагога Анны Кантор, у которой проучился всю жизнь.

Впервые школьник выступил с оркестром в десять лет. Год спустя дал сольный концерт и начал активно гастролировать. Концертам неизменно сопутствовал успех — как на родине, так и за границей. В шестнадцать лет Кисин дебютировал в Европе, тремя годами позже — в США.

С 1991-го музыкант жил в Нью-Йорке, потом перебрался в Европу. По его собственным словам, ежегодно он дает от 40 до 50 концертов, и из них порядка десяти сольных. Занимается музыкой практически каждый день, на подготовку нового произведения уходит несколько месяцев.

Полина Осетинская

© РИА Новости / В. ВоронинПерейти в фотобанкУ рояля юная советская пианистка Полина Осетинская
© РИА Новости / В. Воронин
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У рояля юная советская пианистка Полина Осетинская

Талантливая девочка Полина вышла на сцену в шесть лет. Первый сольный концерт состоялся в Вильнюсской филармонии, и вскоре — дебют с камерным оркестром Литвы. В середине 1980-х ее выступления собирали полные залы и транслировались по телевидению. Однако в 13 лет девочка сбежала от отца, а позже публично рассказала о его жестоких методах обучения.

Ее исповедью стала вышедшая в 2008-м книга "Прощай, грусть". Журнал "Тайм" признал Осетинскую персоной года среди женщин, заговоривших о совершенном над ними насилии. Сейчас она занимается собственным центром профессионального здоровья музыкантов, активно выступает.

 

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