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Культура

Федосеев и Большой симфонический оркестр выступят в Вене и Братиславе

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДирижер Владимир Федосеев на концерте Большого симфонического оркестра им П.И. Чайковского. Архивное фотоДирижер Владимир Федосеев на концерте Большого симфонического оркестра им П.И. Чайковского. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Маэстро Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр (БСО) имени Чайковского отправился в пятницу на гастроли в Вену и Братиславу, где выступит с 29 сентября по 3 октября, сообщили в пресс-службе оркестра.

Дирижер, пианист, композитор Геннадий Рождественский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Большой симфонический оркестр посвятил концерт памяти Рождественского
Выступления Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева начнутся в Вене и пройдут на одной из самых престижных концертных площадок австрийской столицы – в Золотом зале Музикферайна.

"Россия и Австрия, Москва и Вена – это основные центры притяжения в моей жизни. Ведь наряду с тем, что я более 40 лет являюсь художественным руководителем Большого симфонического оркестра имени Чайковского, мне посчастливилось в течение десятилетия возглавлять Венский симфонический оркестр, после чего Австрия стала для меня второй родиной. Взаимообмен традициями был постоянным и двусторонним: все хорошее, что я видел в Вене, старался перенести в Москву, и наоборот", — сказал Федосеев накануне гастролей.

Первый концерт в Вене состоится 29 сентября, в его программе три пьесы из цикла "Времена года" в оркестровке Гаука, симфоническая фантазия "Франческа да Римини" и Симфония №4 Петра Чайковского.

На следующий день вместе с оркестром выступят Елизавета Леонская (фортепиано), Венское певческое общество и Венский хор мальчиков. В этот вечер будут исполнены: Второй концерт для фортепиано с оркестром, Сюита для оркестра №2 и Торжественная увертюра "1812 год" Чайковского.

Дирижер Владимир Федосеев
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Биография Владимира Федосеева
2 октября вместе с оркестром выступит лауреат более 20 премий различных международных конкурсов Андрей Коробейников. В программе: Первый концерт для фортепиано с оркестром в авторской редакции 1879 года и Симфония №4 Чайковского. Помимо фестивального выступления в рамках гастролей также пройдет вечер камерной музыки в исполнении солистов БСО, который состоится 1 октября во Дворце Зичи.

"В Европе художественная и человеческая репутация Владимира Ивановича Федосеева колоссальна, безупречна и неразрывно связана с Россией, — сказал накануне гастролей Коробейников. – Маэстро постоянно включает в свои программы известную и незаслуженно забытую великую музыку русских композиторов, благодаря чему у зарубежных слушателей русская музыка находится в прочной ассоциативной связке с его именем и исполнением".

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