Директора якутского цирка пригласили в жюри фестиваля в Монте-Карло

ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Директор якутского государственного цирка Сергей Расторгуев приглашен в жюри 43-го Международного фестиваля "Du Cirque de Мonte-Carlo", который пройдет в Монте-Карло в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка Якутии.
"Получить приглашение на самый престижный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло — это огромная честь и признание циркового искусства Якутии и лично директора, поэтому он будет принимать участие в работе жюри", — добавили в цирке.
Ответный визит принцессы Стефании в Якутию не исключается.
"Думаем, что в будущем это возможно", — отметили в цирке.
Артисты государственного цирка Якутии являются участниками и призерами российских и международных цирковых фестивалей, в том числе серебряными призерами в Монте-Карло. По инициативе государственного цирка в Якутске проводятся международный цирковой фестиваль "Мамонтенок", а также международный форум циркового искусства с участием членов Союза цирковых деятелей России, КНР и Европейской цирковой ассоциации.
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