Директора якутского цирка пригласили в жюри фестиваля в Монте-Карло

Акробаты из Китая выступают на 39-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Архивное фото

Акробаты из Китая выступают на 39-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Архивное фото

ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Директор якутского государственного цирка Сергей Расторгуев приглашен в жюри 43-го Международного фестиваля "Du Cirque de Мonte-Carlo", который пройдет в Монте-Карло в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка Якутии.

"Самый престижный Международный фестиваль искусств в Монте-Карло под председательством ее Высочества принцессы Стефании и президент Европейской цирковой ассоциации, вице-президент Международного фестиваля искусств в Монте-Карло Урс Пиллс пригласили директора государственного цирка Якутии Расторгуева Сергея Васильевича в качестве члена жюри на 43-й Международный фестиваль "Du Cirque de Мonte-Carlo", который пройдет с 17 по 27 января 2019 года", — рассказали в пресс-службе.

"Получить приглашение на самый престижный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло — это огромная честь и признание циркового искусства Якутии и лично директора, поэтому он будет принимать участие в работе жюри", — добавили в цирке.

Ответный визит принцессы Стефании в Якутию не исключается.

"Думаем, что в будущем это возможно", — отметили в цирке.

Сергей Расторгуев — директор и худрук государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых, заслуженный артист Российской Федерации и республики Саха (Якутия), член совета директоров Европейской ассоциации, почетный член цирковой ассоциации КНР, член Союза цирковых деятелей России.

Артисты государственного цирка Якутии являются участниками и призерами российских и международных цирковых фестивалей, в том числе серебряными призерами в Монте-Карло. По инициативе государственного цирка в Якутске проводятся международный цирковой фестиваль "Мамонтенок", а также международный форум циркового искусства с участием членов Союза цирковых деятелей России, КНР и Европейской цирковой ассоциации.

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