Клинтон сыграла роль в американском ситкоме

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Хиллари Клинтон сыграла роль своего двойника в одном из новых эпизодов американского комедийного сериала "Мерфи Браун", сообщает еженедельник Variety.
В ходе интервью работодатель выясняет, что соискательница "в течение четырех лет работала секретарем в одной очень крупной организации", а также "определенно имеет опыт работы с электронной почтой". По результатам собеседования Мерфи сообщает Хилари, что та, на ее взгляд, "чересчур компетентна".
Еженедельник добавляет, что этой осенью Хиллари Клинтон сыграет в еще одном телевизионном шоу на канале CBS. Она появится в пятом сезоне сериала "Мадам госсекретарь".
Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.