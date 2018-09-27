В Омане Гергиев и Мариинский театр представят оперу Бородина "Князь Игорь"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Валерий Гергиев и Мариинский театр с 27 по 29 сентября выступят на одной из самых главных музыкальных площадок Аравийского полуострова — Королевского оперного театра Маската в Омане со спектаклем "Князь Игорь", сообщили в пресс-службе театра.

"Мариинка" представит в Омане оперу Александра Бородина "Князь Игорь". Представления пройдут 27 и 29 сентября в Королевском оперном театре Маската. Публика познакомится с двумя составами солистов, участвующих в спектакле (режиссер Евгений Соковнин). В главных ролях – Евгений Никитин и Роман Бурденко (Игорь Святославович), Татьяна Павловская и Анна Макарова (Ярославна).

Также 28 сентября состоится концерт Симфонического оркестра и Хора Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Вечер будет посвящен Игорю Стравинскому и Сергею Прокофьеву, чьи юбилеи театр широко отмечал в 2016-2017 годах. В программе: "Фейерверк", Симфония in C и Сюита из балета "Жар-птица" Стравинского, а также кантата "Александр Невский" Прокофьева (солистка Анна Кикнадзе).

В рамках гастролей в Королевском театре Маската организована выставка, посвященная истории Мариинского театра с момента основания до наших дней. Для этой экспозиции "Мариинка" предоставила костюмы, предметы бутафории, репертуарные книги, афиши, документы и другие экспонаты из архивных фондов, а также фото- и видеоматериалы о театре и его филиалах.