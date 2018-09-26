Фестиваль "Круг света" посетили четыре миллиона москвичей и гостей столицы

Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света в Москве. Архивное фото

Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Представления VIII международного фестиваля "Круг света", проходившего в Москве с 21 по 25 сентября, посетили порядка 4 миллионов москвичей и гостей столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организатора фестиваля.

"С 21 по 25 сентября представления фестиваля посетили 4 миллиона москвичей и гостей столицы из регионов России и зарубежья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в техническом плане площадка фестиваля на Гребном канале стала максимально оснащенной за всю историю фестиваля. Так, для создания видеопроекций площадью более 6 тысяч квадратных метров построили конструкцию из двенадцатиметровых кубов, на воде разместили более 260 фонтанов, максимальная струя воды которых достигала более 50 метров, а на понтонах установили более 160 огненных горелок.

"В итоге, представление отметили двумя достижениями в "Книге рекордов Гиннеса": за самое большое число одновременно зажженных горелок — 162 штуки, и самую большую проекцию на водную поверхность — 3 099,24 квадратных метров", — рассказали в пресс-службе.

Помимо Гребного канала, в этом году представления были показаны на фасадах сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Вместе они превратились в панорамную 270-градусную проекцию. Кроме того, впервые "Круг света" прошел в музее-заповеднике "Коломенское" и столичном Музее Победы. Традиционно фестиваль приняла и площадка в музее-заповеднике "Царицыно".

"Московский международный фестиваль "Круг света" передал красочное послание и Крыму, 22 и 23 сентября на фасаде здания Дворца Пионеров в Севастополе состоялся показ световых представлений. В первый день шоу завершилось потрясающим фейерверком", — отметили организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля проходил международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", на который было прислано 148 заявок из 36 стран. Так, впервые участвовали команды из Гондураса, Финляндии, ЮАР и Южной Кореи.

"Профессионалы в областях светодизайна, видеомэппинга, IT-технологий приняли участие в образовательной программе, которая проходила 22 и 23 сентября. Лучшие специалисты со всего мира провели более 20 лекций и мастер-классов, посвящённых современным технологиям, применению новых медиа и развитию бизнеса при помощи новейших инструментов", — заключили в пресс-службе.