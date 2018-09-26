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Культура

Высидел себе друга: парень ведет блог о жизни в одной квартире с гусем

(обновлено: 08:10 26.09.2018)
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© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTubeКадр из видео с канала Гусин на YouTubeКадр из видео с канала Гусин на YouTube
© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Минчанин Андрей Гурин ведет необычный блог — о жизни с гусем. Канал "Гусин" открылся на YouTube в апреле и уже собрал больше полумиллиона просмотров. Пользователи следят, как пернатый по имени Харвистер растет и учит команды. Пока на канале выложено 16 роликов, но автор блога анонсировал скорое начало второго сезона.

© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTubeКадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube

Первое видео посвящено непосредственно появлению гуся в съемной однокомнатной квартире выпускника Белорусского государственного университета культуры. Минчанин решил пойти своим путем — не просто купить питомца на птичьем рынке, а вывести самостоятельно.

В ролике "Рождение гуся" Гурин демонстрирует яйцо в домашнем инкубаторе, включает еще не вылупившемуся птенцу музыку. Автор блога сообщает о высоком интеллекте гусей и о том, что они хорошо поддаются дрессировке.

"Как-то мы гуляли с другом по парку, решили покормить уточек. И друг рассказал, что в СССР был дрессировщик, который очень хорошо обучил командам гуся и выступал с ним. В войну гуся с голодухи съели. Я очень впечатлился этой историей, и мне пришла в голову мысль сделать что-то подобное. Гуси умные, легко поддаются дрессировке. Это круто, весело и необычно", — объясняет Андрей Гурин.

Под его чутким руководством гусь быстро выучил несколько команд, в том числе не самые типичные для птицы: "лежать" и "обнимашки". С чуть меньшим энтузиазмом Харвистер садится и дает лапу.

© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTubeКадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube

 

"Стоять, лежать, обнимашки, поцелуи, дай лапу, фас — это он уже знает. Гораздо сложнее научить танцевать и летать, но гуси живут по 25 лет, времени на дрессировку много", — рассуждает блогер.

С полетами у домашнего питомца пока не задалось, зато он с удовольствием принимает ванну вместе с хозяином.

© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTubeКадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube

Кстати, гуся предполагалось назвать Валентином, но демократичный владелец "сыграл в бутылочку" и предоставил питомцу самому выбрать имя, раскрутив яйцо между несколькими вариантами, написанными на бумаге. Домашний гусь, по мнению хозяина, — хороший повод приглашать в гости девушек.

Впрочем, пока в квартиру к холостякам наведывалась только мама блогера, которая явно не в восторге от такого соседства. Но их совместная жизнь и без дам выглядит вполне идиллически. Гусь и Гурин вместе ездят на дачу, ходят в магазин и даже в баню.

© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTubeКадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
© Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube
Кадр из видео с канала "Гусин" на YouTube

Чтобы разнообразить сюжет роликов, блогер с помощью компьютерной графики наделяет гуся сверхспособностями. Например, Харвистер "стреляет" лазерным лучом из глаз. А в последней серии сезона разыгрывается сценка, в которой к Гурину наведываются защитники животных, чтобы проверить, в каких условиях проживает питомец. В финале после ожесточенной драки у Андрея изымают гуся, но тот намерен его вернуть. В комментариях все горячо поддерживают блогера.

"Я стараюсь показать всем, что гуси умные и прикольные. Хочу радовать и удивлять зрителей новыми достижениями Харвистера", — признается блогер.

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