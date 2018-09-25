Гран-при кинофестиваля "Евразийский мост" получил индийский фильм

ЯЛТА, 25 сен — РИА Новости. Индийский фильм Сиддхартха Джатла "Любовь и Шукла" получил Гран-при международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте, церемония награждения прошла в театре имени А. П. Чехова во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм-победитель конкурса игрового кино рассказывает о жизни велорикши Шуклы из ортодоксальной семьи, которому пришла пора жениться, и мама знакомит его с невестой… Приз за лучшую режиссуру вручили болгарину Илияну Джавелекову за фильм "Вездесущий" о писателе, который следит за членами своей семьи и друзьями.

Лучшим документальным фильмом жюри признало шведскую картину "Сапер" режиссера из Ирака Хогира Хирори. Специальный приз жюри получила российская картина Оксаны Карас "У ангела ангина" про первую любовь. Еще один приз жюри "За уважение и любовь к человеку" получил киргизский документальный фильм Азамата Шаршенова "Жизнь прекрасна" о семье слабовидящих людей.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

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