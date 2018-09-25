Аксенов поддержал политику импортозамещения американского кино

ЯЛТА, 25 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает правильной политику развития отечественного кинематографа как альтернативу американскому кинопродукту.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов на церемонии открытия III международного фестиваля "Евразийский мост" в Ялте призвал бороться с засильем американского кино путем импортозамещения.

"Надо делать это 100%. Отношусь к данной инициативе положительно. Надо заменять. Правильно. Импортозамещение — нормальный процесс. Надеюсь, наш кинофестиваль послужит инструментом для выполнения этой задачи", — сказал Аксенов журналистам на церемонии закрытия "Евразийского моста".

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

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