Роскомнадзор удалил копии фильма "Гоголь. Страшная месть" со 148 ресурсов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роскомнадзор защищает авторские права отечественного фильма "Гоголь. Страшная месть", направив уведомления 167 интернет-ресурсам о необходимости удалить его пиратские копии, сообщает ведомство.

"На основании судебных актов Роскомнадзор принял меры защиты объектов авторского права в отношении 167 интернет-страниц пиратских ресурсов. После уведомления службы 148 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с пяти страниц", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к 14 сайтам, владельцы которых не приняли соответствующие меры в установленные сроки, был ограничен доступ.

Как отмечает Роскомнадзор, нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

В понедельник Роскомнадзор сообщал, что январе-августе 2018 года получил более 1,2 тысячи определений Мосгорсуда о защите авторских прав в интернете. Отмечалось, в 90% случаев владельцы сайтов самостоятельно ограничивали доступ к нелегальному контенту, не дожидаясь блокировки. При этом, по данным службы, за восемь месяцев операторы связи ограничили доступ к 3 тысячам сайтов, владельцы которых не приняли соответствующие меры в установленные сроки.

Стартовавший в России и странах СНГ 30 августа фильм "Гоголь. Страшная месть" стал завершением трилогии, созданной по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя. Основой для третьего фильма стала повесть "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", а начало трейлера отсылает к событиям XVII века, времени противостояния казаков и поляков.