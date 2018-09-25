Путин отметил талант народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем, отметив ее талант и безграничную любовь к избранному делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Актриса, народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

"Уважаемая Лидия Николаевна! Позвольте поздравить Вас с юбилейным Днём рождения. Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, незабываемыми работами, каждая из которых – свидетельство Вашего большого таланта, мастерства, широты души и творческой щедрости, искренней, безграничной любви к избранному делу. Желаю Вам здоровья, вдохновения и успехов", — говорится в телеграмме.

Федосеева-Шукшина начала сниматься в кино с 1955 года, первой ролью артистки была лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Первую главную роль Лидия Федосеева сыграла в фильме "Сверстницы" (1959).

В полной мере талант актрисы раскрылся в фильмах ее мужа — писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, в которых она сыграла народных героинь – простых русских женщин, искренних и доверчивых, наделенных внутренней силой. Таковы Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная"(1973). Всего на ее счету свыше 80 ролей в кино.